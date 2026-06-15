Trotz fünf Siegen: Was den Monarchs aktuell noch fehlt

Braunschweig - Fünf Spiele, fünf Siege: Alles gut bei den Dresden Monarchs , oder? Die Bilanz ist trügerisch, denn der 24:16-Erfolg am Samstag bei den Braunschweig Lions hat gezeigt, dass Greg Seamon (70) und seine Coaches in den nächsten Wochen noch einiges zu tun haben.

Headcoach Greg Seamon (70) sieht bei den Monarchs noch jede Menge Arbeit. © Lutz Hentschel

"Wir machen Big Plays, aber auch zu viele schlechte. Ich dachte, wir hätten im Training Fortschritte gemacht, aber das war im Spiel ganz klar nicht der Fall. Ich bin froh, dass wir mit fünf Siegen dastehen, aber ich bin nicht froh, wie wir jetzt spielen", so der Headcoach.

Und: "Wir werden unsere Pläne anpassen und schauen, dass wir einen besseren Job machen können, bis wir endlich konstant spielen."

Die Ursachen-Findung ist wohl eine größere Aufgabe. Denn laut Seamon ist es mehr als nur eine Sache, die behoben werden muss. "Wir müssen mit mehr Selbstvertrauen und physisch aggressiver spielen. Wir müssen auch mit dem Ball mehr laufen, was Druck vom Passspiel nimmt. Es braucht mehr Balance und Dominanz in der Offense", listet der 70-Jährige auf.

"Wir erreichen nicht das Niveau unserer Fähigkeiten. Wir können deutlich mehr."