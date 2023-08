Monarchs lassen gegen den Rekordmeister die Muskeln spielen

Dresden - Es war nicht die große Show, aber ein ganz wichtiger Sieg! Die Dresden Monarchs sind dem American-Football-Thron der GFL einen Schritt näher gekommen. G egen den Rekordmeister New Yorker Lions Braunschweig gab's am heutigen Samstag einen 24:7 (9:0, 0:7, 7:0, 8:0)-Erfolg.

Das obligatorische Siegerfoto durfte nach dem Spiel natürlich nicht fehlen. © Jens Maßlich

"Ich habe meinen Spieler gesagt, dass es das beste American-Football-Spiel bisher war", befand Coach Paul Alexander nach dem Spiel.

"Wir haben gegen einen unglaublich harten und starken Gegner gewonnen. Unsere Defense hat sie vom Feld gefegt!"

Ein Punktespektakel war bei den punktemäßig besten Defensiv-Reihen des Nordens ohnehin nicht zu erwarten.

Und in den ersten 24 Minuten war zu sehen, warum - auch wenn die Monarchs schnell mit 9:0 in Führung lagen. Dylan Moghaddam (4.) per Field Goal und Hayden Braga (8.) mit seinem ersten Touchdown sorgten mit den ersten beiden Drives für die Führung.

Bis dahin lief bei den Lions gar nichts zusammen. Defense Coach David Dearmas stauchte sein Team ordentlich zusammen.