Die Monarchs schlagen doppelt zu: Darum wollte McDougle zurück

Dresden - Seine Rückkehr war bereits durchgedrungen, ließ sich von den Dresden Monarchs wahrscheinlich aber eh nicht mehr länger verheimlichen. Denn Lamonte McDougle (26) ist gern in der Landeshauptstadt auf dem ein oder anderen Event unterwegs - wenn er nicht gerade im Kraftraum an sich arbeitet.

In Dresden fühlt sich Lamonte McDougle (26) deutlich wohler als in Paris. © Jens Maßlich

"Wenn du der Beste sein willst, dann musst du härter als jeder andere arbeiten. Wenn ich in der freien Zeit nicht hart an mir arbeite, dann kann ich auf dem Feld auch nicht meine beste Leistung bringen", macht der Rückkehrer zu den Königlichen klar.

Der 26-jährige US-Amerikaner gehörte vergangene Saison mit 40 Tackles (26 Solo/14 Ass) sowie acht Quarterback-Sacks für 49 Yards und zwei Forced Fumbles in 15 Spielen zu den Besten in der Monarchs-Defense.

Er entschied sich dann aber zu einem Wechsel in die European League of Football (ELF) zu den Paris Musketeers.

Jetzt ist er wieder zurück in der "schönsten Stadt der Welt". "Es fühlt sich so an, als würde ich wieder in mein zweites Zuhause zurückkommen. Die Menschen hier machen diese Stadt so großartig", so McDougle.