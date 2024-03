Mit jeder Menge "Peng"? Finke tritt wieder bei den Monarchs an!

Dream-Team beim "ruhenden Ball": Eric Seidel (34, h.) legt auf, Kicker Florian Finke (28, r.) tritt das "Ei" zwischen die Stangen. © Lutz Hentschel

"Das ist so eine Marotte von mir. Immer, wenn ich ein Field Goal treffe, rufe ich 'Peng'. Dafür bin ich bekannt in der GFL", erklärt der 28-Jährige, der zu den Besten seines Fachs in Deutschland zählt.



Bereits in der vergangenen Saison half Finke, den es 2022 in die European League of Football (ELF) erst zu den Leipzig Kings und dann zu Björn Werners (33) Berlin Thunder zog, in den zwei Play-off-Partien bei den Dresdnern aus.

Nun will der gebürtige Bautzner bei seinem Herzensverein seine Geschichte weiterschreiben.

"Ich habe schöne Erfahrungen gemacht, aber jetzt bin ich froh, dass ich wieder in der Monarchs-Familie zurück bin", erklärt Finke und begründet auch, warum:

"Das Trainingszentrum ist in der Zeit entstanden, als ich weg war. Das ist schon richtig professionell. Jetzt kommen der neue Kunstrasen und das neue Stadion noch dazu. Man kann schon sagen, dass wir mit den Monarchs eine neue Ära starten."