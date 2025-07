Noch ein Platz frei: Monarchs schicken Ikharo heim

Erst gesperrt, dann entlassen: Emmanuel Ikharo (24) musste wieder nach Hause. © Leo Ziems

Der 24-Jährige war zuletzt zwei Spiele gesperrt, weil er im Spiel gegen die Hildesheim Invaders, das die Königlichen souverän mit 42:0 gewannen, Vincent McDonald gegen den Kopf getreten hatte.

"Das geht nicht, er musste runtergestellt werden", befand Headcoach Greg Seamon (69) direkt danach.

"Ich möchte mich bei allen Spielern, Trainern und vor allem bei unseren Fans für mein Verhalten auf dem Platz entschuldigen. Das war ein Moment der Schwäche, der nicht meinem Charakter und dem, was die Mannschaft ausmacht, entsprach. Ich möchte mich nochmals entschuldigen und werde an mir arbeiten, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt", wurde Ikharo vom Verein zitiert.

Anscheinend war man bei den Monarchs aber ohnehin nicht mit dem Defense Back zufrieden. Nach O-Liner Laurence Maio (23) ist er bereits der zweite Spieler, dessen Vertrag jetzt in der Sommerpause aufgelöst wurde. Das riecht nach Neuzugängen!