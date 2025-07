Stärkung für die zweite Hälfte: Monarchs schnappen sich zwei Neue

Dresden - Die Dresden Monarchs haben in dieser Saison Großes vor. Hauptkonkurrent um die Meisterschaft sind wohl wieder die Potsdam Royals. Und die haben in den vergangenen sieben Tagen allein fünf Neuzugänge präsentiert. Und die Königlichen?

"In den vergangenen Jahren haben einige ehemalige Mitspieler aus Barcelona bei den Dresden Monarchs gespielt. José und Aaron sind diese Saison sogar noch da. Das, was die Jungs über den Verein, die Trainingsbedingungen, die Fans und Coaches erzählt haben, hat mich einfach beeindruckt. Dresden ist für mich der Ort, wo ich mich weiterentwickeln und vor allem auch Titel gewinnen kann", so Carbonell.

"Wir haben in den vergangenen Wochen die erste Saisonhälfte akribisch analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Abwehr in der Breite stärken und in der Tiefe variabler aufstellen wollen", erklärt Defense Coordinator Martin Schmidt.

Sebastian Huber (Nr. 45) spielte zuletzt in Tirol beim ehemaligen Monarchs-Headcoach Ulz Däuber. © IMAGO/GEPA pictures

Von 2023 bis 2024 stand der 1,76 Meter große und 80 Kilogramm schwere Defense Back in der European League of Football (ELF) bei den Dragons auf dem Feld und führte das Team im letzten Jahr mit gefangenen Interceptions und Pass Breakups an.

Auch der zweite Neue, Sebastian Huber, kommt aus der ELF. Er spielte seit 2023 bei den Raiders Tirol. Ein Jahr zuvor feierte der 1,84 Meter große und 102 Kilogramm schwere Linebacker mit den Vienna Vikins die Meisterschaft.

Huber wurde am 9. Januar 2000 geboren spielte 2018 bei den Kirchdorf Wildcats in der GFL. Nach einem Jahr am New Mexico Military Institute (2020 bis 2021) ging er in die ELF.

"Die Dresden Monarchs haben in dieser Saison ziemlich ambitionierte Ziele, ähnlich wie wir 2022 in Wien. Das reizt mich, denn ich will bei allem, was ich tue, immer das Maximum erreichen. Dass mit Rudi Frey ein ehemaliger Mitspieler bereits in Dresden spielt und nur in höchsten Tönen vom Verein und allem in der Stadt schwärmt, hat mir die Entscheidung zu den Monarchs zu kommen nur noch leichter gemacht", gibt Huber zu.

Vielleicht ja auch nicht die letzten Neuen in dieser Sommerpause ...