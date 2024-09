Royales Finale! Monarchs siegen im Halbfinale daheeme

Dresden - Es ist vollbracht! Die Dresden Monarchs ziehen das dritte Mal in ihrer 32-jährigen Vereinsgeschichte in das Finale um die deutsche American-Football-Krone am 12. Oktober gegen die Potsdam Royals ein. 5166 Fans im Heinz-Steyer-Stadion bejubelten einen 27:13 (10:7, 7:0, 10:0, 0:6)-Erfolg im Halbfinale gegen die Hildesheim Invaders.