Dresden Monarchs freuen sich auf GFL-Auftakt: "Wir sind fit, motiviert und der Favorit!"

Headcoach Paul Alexander (63, r.) hatte zuletzt nicht mehr viel zu kritisieren. Die Offense um Coach Robert Cruse (48) und Quarterback Steven Duncan (25, v.l.) ist bereit. © Lutz Hentschel

Denn am Sonntag geht endlich die GFL-Saison in eine neue Runde. Für die Dresdner geht es gleich mit einem Interconference-Game bei den Marburg Mercenaries los - eine der Neuerungen in dieser Saison. Denn es gibt wieder zwei Kräftemessen zwischen der Nord- und der Südstaffel.



Ob es denn aber auch ein echtes Duell auf Augenhöhe wird, ist eher fraglich. Denn die Königlichen reisen als absoluter Favorit nach Hessen. "Ja", lautete daher auch die knackige Antwort von Offense Coach Robert Cruse (48) beim Sponsorenabend auf die Frage, ob die Monarchs das Spiel auch gewinnen werden.

Er vertrat beim Event Headcoach Paul Alexander (63), der noch einmal in den USA bei seiner Frau weilte, ehe es jetzt in die Saison geht. Am Donnerstag war der 63-Jährige bereits wieder in Dresden und auf dem Trainingsplatz nicht wirklich laut geworden.

Ein gutes Zeichen, denn Alexander spricht lautstark an, wenn ihm was missfällt. Zeigt also: Seine Spieler sind vorbereitet und auf einem guten Level unterwegs.

"Wir sind hoch motiviert, wir sind fit und wir sind der Favorit. Jetzt müssen wir es nur noch unter Beweis stellen", erklärt der frühere NFL-Coach.