Knapper Sieg zum Saisonstart! Dresden Monarchs gewinnen "Sachsen-Bowl"

Dresden - Knapp, aber erfolgreich sind die Dresden Monarchs in die neue Saison gestartet. Das Team um Headcoach Paul Alexander setzte sich im ersten Testspiel des Jahres vor 1164 Zuschauern an der Bärnsdorfer Straße gegen die Leipzig Lions mit 10:8 (3:0) durch.

Dresdens Headcoach Paul Alexander (r.) hatte Spaß, auch wenn man es ihm hier nicht unbedingt ansieht. © Lutz Hentschel

"Das hat ordentlich Spaß gemacht, ich habe es genossen", befand der US-Amerikaner mit NFL-Erfahrung nach dem Spiel. "Es war wichtig, die jungen Spieler zu sehen, die sonst nicht spielen."

Im "Sachsen-Bowl" setzte der deutsche Meister von 2021 fast ausschließlich auf den zweiten Anzug und da war in den ersten 24 Minuten noch einiges auf Sparflamme.

Gerade einmal mit 3:0 ging es in die Kabine zum Pausentee. Offensiv war das noch genauso unterkühlt, wie das Wetter in der Landeshauptstadt.

Bemüht waren sie trotzdem und vor allem die Defense konnte sich gegen den Regionalligisten ins Rampenlicht spielen. Alle vier Drives der Leipziger in den ersten beiden Quartern wurden gestoppt, außerdem ging ein Field-Goal-Versuch der Lions von Torsten Prater (9.) schief.

Die Monarchs machten es zumindest einmal besser, Jonas Georgi (14.) erzielte per Field Goal die knappe Halbzeitführung. Ansonsten war da in Sachen Punkten nicht viel geboten.

Monarchs-Quarterback Marvin Schöne konnte sein Team nur selten in die gegnerische Hälfte führen. In den vier Drives in Halbzeit eins wurde er einmal von der Leipziger Defense ordentlich erwischt (5.) und warf eine Interception (17.), abgefangen vom Leipziger André Stelzner.