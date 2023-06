Dresden Monarchs: Mitchell soll wieder für Spektakel sorgen

Dresden - Sachsens Glanz oder Preußens Gloria? Wer oder was setzt sich diese Saison beim königlichen Stelldichein zwischen den Dresden Monarchs und den Potsdam Royals durch? Spektakel ist am Samstag (ab 16 Uhr) auf jeden Fall garantiert.

Austin Mitchell (24, r.) war gegen die Berlin Adler mal wieder nicht zu stoppen. © Lutz Hentschel

Denn die Royals sind mit vier Siegen aus vier Spielen das Maß aller Dinge, Dresden muss beweisen, dass es nach dem recht souveränen Sieg gegen die Berlin Adler mit der Elite der GFL bestenfalls mehr als nur mithalten kann.

"Die sind richtig gut, vor allem im Laufspiel. Ihre Defense agiert sehr hart. Das wird ein ausgeglichenes Duell", prognostiziert Monarchs-Headcoach Paul Alexander (63).



Es wird also auf Kleinigkeiten und Big Plays ankommen. Offensiv war dafür bisher meist Austin Mitchell (24) zuständig. Der Wide Receiver ist bis dato die Entdeckung der Saison. Acht der 16 Touchdowns gingen auf das Konto des US-Amerikaners - top in der Liga.

Einmal unterwegs, ist er nicht mehr zu stoppen. Alexander: "Er ist ausgezeichnet. Einfach aufregend, was er spielt! Ich würde ihm nicht hinterherrennen und versuchen, ihn zu tackeln."

199,7 Receiving-Yards sammelte Mitchell in drei Spielen im Schnitt - auch hier mit deutlichem Abstand das Beste, was es in der Liga gibt. Was ist sein Geheimnis?