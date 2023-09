Er will mit den Monarchs sein Märchen zu Ende schreiben

Linebacker Nic Haritonenko (34, l.) soll in der Monarchs-Defense ordentlich zupacken. © imago/Eibner Europa

"Vielleicht kann ich noch aus ein paar Leuten ein paar Prozent herauskitzeln. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt als Starter komme. Wenn ich aber den Konkurrenzkampf erhöhe, dann hilft das allen im Verein. Wir wollen schließlich den Titel holen", erklärt der Linebacker.

Bei den Königlichen begann er mit dem American Football und zog 2007 im Alter von 18 Jahren in die Welt aus, um Titel zu sammeln.



"Ich mache alles, was man von mir will, solange ich dem Team mit meiner Erfahrung und dem, was ich noch draufhabe, helfen kann", so der 1,87-Meter-Hüne.

"Es ist mir wichtig, dem Verein noch was zurückzugeben. Das war immer der Plan - wenn es sich irgendwie ergibt - nach Dresden zurückzukommen, vielleicht auch die Karriere zu beenden."