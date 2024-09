Megaparty im "Heinzfield": Monarchs zerstören Comets

Dresden - Was für eine Rückkehr! Sollte es nach der Niederlage in Berlin vor einer Woche auch nur ein paar Zweifel an der Klasse der Dresden Monarchs gegeben haben, seit dem heutigen Sonntag sind diese pulverisiert. Mit 69:21 (14:7, 35:0, 14:7, 6:7) zerstörten die Königlichen die Allgäu Comets vor den Augen von 10.000 Fans!