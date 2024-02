Für mehr als eine halbe Million: Neuer Kunstrasen für die Monarchs

Dresden - Noch ist es recht grau auf dem Trainingsgelände der Monarchs , doch bereits in den nächsten ein bis zwei Wochen soll der neue Kunstrasen für den American Football Club in Dresden geliefert werden.

Das Trainingsgelände der Monarchs an der Bärnsdorfer Straße (Leipziger Vorstadt) ist noch recht grau. © dpa/Sebastian Kahnert

Und weil der auch bezahlt werden muss, schaute am Montag Sportbürgermeister Jan Donhauser (54, CDU) an der Bärnsdorfer Straße vorbei und übergab einen Fördermittelbescheid in Höhe von knapp 187.000 Euro.

Das entspricht etwa 30 Prozent der Gesamtkosten von rund 623.000 Euro.



Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU) hatte bereits Mitte November den offiziellen Förderbescheid des Freistaates in Höhe von gut 312.000 Euro übergeben.

Der alte Kunstrasen war nach 15 Jahren in Betrieb stark abgenutzt, ab Ende März soll dann auf dem neuen trainiert werden. Eine Zeit lang findet darauf auch noch der Ligabetrieb statt.