Nimmt Miller bei den Monarchs einen neuen Anlauf?

Die Zukunft von Justin Miller bei den Dresden Monarchs ist an Bedingungen geknüpft.

Von Jens Maßlich

Dresden - Es lief die 32. Minute, der 4. Versuch und nur noch zwei Yards bis zur Endzone, nur eins für vier neue Versuche ... Die Dresden Monarchs führten noch mit 23:16, konnten aber nichts drauflegen, weil Justin Miller fast die Interception warf.

Anfangs ging's bei Justin Miller noch ganz gut mit dem Werfen. Dann brach er sich einen Finger. © Lutz Hentschel Aber es ging unvollendet vom Feld. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Der Quarterback hatte sich erneut verletzt. "Ich bin mit einer gebrochenen linken Hand ins Spiel gegangen, das hat mich kaum gestört. Da habe ich mich irgendwie durchgekämpft", so Miller. "Aber dann ist eben bei einem Hit ein Finger an meiner rechten Hand kaputtgegangen. Wenn wir da punkten, ist es ein ganz anderes Spiel. Aber das war der Zeitpunkt als ich gemerkt habe, ich kann den Ball nicht mehr werfen." Dresden Monarchs Monarchs hungrig auf den Titel! Aber wer führt sie an? Schlecht für die Monarchs, die bis dahin alles in der eigenen Hand hatten. Mit einem weiteren Touchdown hätte man die Potsdam Royals sicherlich in Bedrängnis gebracht.

Ohne Justin Miller lief es nicht mehr bei den Dresden Monarchs

Die Potsdam Royals feierten den dritten Titel in Folge. © DPA/Robert Michael

So aber drehte der nun dreifache deutsche Meister auf, machte noch zwei weitere Touchdowns durch Emanuel Bakare, der schon im ersten Viertel punktete, Milan Spiller und ein Field Goal von Heiko Bals, der ebenfalls in Durchgang eins schon in die Endzone lief. Potsdam Quarterback - gleichzeitig zum besten Spieler des Spiels - gewählt, war nicht mehr zu stoppen. Die Royals gewannen mit 33:23 (8:8, 8:15, 0:0, 17:0). Dresdens Spielmacher, gleichzeitig bester Spieler der Saison, konnte zum Ende hin nur noch zuschauen, wie sein Ersatz Clifton McDowell gleich in seinem ersten Play den Ball fallen ließ.

Bleibt Justin Miller den Dresden Monarchs erhalten?