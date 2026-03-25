Hudson kommt nicht, aber die Monarchs holen Sohn von NFL-Mega-Star
Dresden - "Ich bin eine eigenständige Person und habe meinen Nachnamen nie benutzt, um mich zu definieren", sagte Montigo Moss (23) dem lokalen TV-Sender Foxx Bangor im Jahr 2024. Dabei hätte der neue US-Receiver der Dresden Monarchs wohl richtig gute Chancen. Denn Papa Randy Moss (49) ist einer der ganz Großen in der NFL-Historie und Mitglied der Hall of Fame.
157 Touchdowns und 15.292 Receiving-Yards in 218 Spielen, die meisten für die Minnesota Vikings und die New England Patriots: Randy Moss hat jede Menge Rekorde gebrochen und Auszeichnungen gewonnen. Seinen Söhnen hat er das Football-Talent in die Wiege gelegt.
Thaddeus Moss (27) war schon Tight End bei den Cincinnati Bengals und dem Washington Football Team (heute Commanders) in der besten Liga der Welt. Der vier Jahre jüngere Montigo durfte sich 2025 im Rookie Camp der Minnesota Vikings beweisen.
Für einen NFL-Vertrag reichte es nicht. Umso besser für die Monarchs, denn jetzt soll der 1,85 Meter große und 96 Kilogramm schwere Passempfänger die großen Fußstapfen von Tyler Hudson (25) ausfüllen, der vorerst nun doch nicht zu den Monarchs kommt.
Bereits als Rückkehrer vermeldet, hatte sich der 25-Jährige seit Anfang März in der Profiliga UFL in seinem Heimatland bei den Louisville Kings im Trainingscamp anbieten können. Für den Ligakader reichte es nicht, aber Hudson ist auf Abruf und soll sehr nah dran sein.
Dresden Monarchs mussten sich noch einmal neu umschauen
In den USA winkt das große Geld, weswegen er erst nach Ablauf der Saison dort nach Dresden kommen soll. "Wir als Dresden Monarchs möchten ihm nicht im Wege stehen, diesen Traum zu verwirklichen", heißt es vom Offense Coordinator Robert Cruse (51).
Mit Moss hat er schnell Ersatz gefunden. Ihm traut der 51-Jährige zu, den 170-Punkte-Mann der Vorsaison zu ersetzen:
"Montigo ist ein kompletter Receiver mit nachgewiesener Produktion, starken Händen und physischer Präsenz. Er hat sich von Jahr zu Jahr immer weiterentwickelt und ist mit seinem Potenzial noch lange nicht am Ende. Er gibt unserer Offense eine weitere hochklassige Option. 'Tigo' passt perfekt zu unserer Spielidee."
In 46 Spielen auf höchstem College-Niveau kam der 23-Jährige auf 16 Touchdowns und 1692 Receiving-Yards. Allein sieben Touchdowns und 722 Yards in seinem vorigen Jahr.
Seine Qualität kann er dann in den Testspielen gegen die Straubing Spiders (18. April) und Leipzig Lions (25. April) oder spätestens beim Liga-Auftakt gegen die Braunschweig Lions (9. Mai) unter Beweis stellen.
Titelfoto: imago/Icon SMI