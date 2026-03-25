Hudson kommt nicht, aber die Monarchs holen Sohn von NFL-Mega-Star

Dresden - "Ich bin eine eigenständige Person und habe meinen Nachnamen nie benutzt, um mich zu definieren", sagte Montigo Moss (23) dem lokalen TV-Sender Foxx Bangor im Jahr 2024. Dabei hätte der neue US-Receiver der Dresden Monarchs wohl richtig gute Chancen. Denn Papa Randy Moss (49) ist einer der ganz Großen in der NFL -Historie und Mitglied der Hall of Fame.

Papa Randy Moss (49, r.) spielte auch mit Tom Brady (48, l.) zusammen, gewann aber nie einen Super Bowl. © imago/Icon SMI

157 Touchdowns und 15.292 Receiving-Yards in 218 Spielen, die meisten für die Minnesota Vikings und die New England Patriots: Randy Moss hat jede Menge Rekorde gebrochen und Auszeichnungen gewonnen. Seinen Söhnen hat er das Football-Talent in die Wiege gelegt.

Thaddeus Moss (27) war schon Tight End bei den Cincinnati Bengals und dem Washington Football Team (heute Commanders) in der besten Liga der Welt. Der vier Jahre jüngere Montigo durfte sich 2025 im Rookie Camp der Minnesota Vikings beweisen.

Für einen NFL-Vertrag reichte es nicht. Umso besser für die Monarchs, denn jetzt soll der 1,85 Meter große und 96 Kilogramm schwere Passempfänger die großen Fußstapfen von Tyler Hudson (25) ausfüllen, der vorerst nun doch nicht zu den Monarchs kommt.

Bereits als Rückkehrer vermeldet, hatte sich der 25-Jährige seit Anfang März in der Profiliga UFL in seinem Heimatland bei den Louisville Kings im Trainingscamp anbieten können. Für den Ligakader reichte es nicht, aber Hudson ist auf Abruf und soll sehr nah dran sein.