Kapitän-Ersatz gefunden! Monarchs verpflichten Vize-Europameister aus Schweden

Hugo Dyrendahl (24, r.) ist trotz seines jungen Alters bereits ein erfahrener Linebacker. Er soll die Lücke füllen, die die Verletzung von Monarchs-Kapitän Florian zur Nieden (24) gerissen hat. © imago / GEPA pictures

Mit Hugo Dyrendahl (24) wurde am heutigen Freitag die bis dato noch vakante Lücke geschlossen, die durch die Verletzung von Florian zur Nieden (24) entstanden war.



Der Monarchs-Kapitän hatte sich früh bei der Generalprobe in Straubing Anfang Mai eine Sehne gerissen, die die Kniescheibe fixiert. Er soll Ende Juni operiert werden.

"Florian wünschen wir natürlich alles Gute und wir hoffen auf eine baldige Rückkehr", so Defense-Coach Martin Schmidt (36). "Um aber die Tiefe in unserer Defense wiederherzustellen, haben wir uns entschlossen, mit Hugo einen erfahrenen Spieler zu holen."

Trotz seiner erst 24 Jahre blickt der schwedische Linebacker bereits auf eine zwölf Jahre währende Football-Karriere zurück. Geboren am 24. August 1998 in Stockholm, begann er 2009 im Nachwuchs der Täby Flyers mit dem Football, bevor es für ihn an der RIG American Football Academy in Uppsala weiterging.

Nur die zehn besten schwedischen Athleten pro Jahr werden für das Programm dort ausgewählt.