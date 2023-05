Schon wieder Verletzungspech: Monarchs-Kapitän fällt lange aus!

Dresden - Geht das schon wieder los? Bei manch einem werden wohl Erinnerungen an die vergangene Saison wach. Vor knapp einem Jahr plagten die Dresden Monarchs große Verletzungssorgen und auch am heutigen Dienstag gab's eine bittere Diagnose.

Bitter! Monarchs-Kapitän Florian zur Nieden (24) droht das Saisonaus. © Lutz Hentschel

Denn Florian zur Nieden (24) wird für mehrere Monate - voraussichtlich für die gesamte Spielzeit - ausfallen. Der Monarchs-Kapitän hat sich am Samstag bei der Generalprobe in Straubing schwer am linken Knie verletzt.

Direkt im ersten Spielzug der eigentlich gelungenen Generalprobe gegen die Spiders riss sich der Linebacker eine Sehne, die die Kniescheibe fixiert.

Bis zuletzt bestand die Hoffnung, dass die Verletzung nicht allzu schwer ausfällt, doch eine MRT-Untersuchung am heutigen Dienstag brachte die bittere Nachricht.

Zur Nieden kam einst von den Halle Falken in die sächsische Landeshauptstadt und etablierte sich 2019 im Herren-Team der Königlichen. Vergangene Saison absolvierte der 1,84 Meter große Defensiv-Spezialist alle zehn Partien und kam auf 45 Tackles.

Sein Ausfall schmerzt, weiß auch Defense Coach Martin Schmidt (36): "Wir werden seine Position zunächst intern besetzen, halten aber selbstverständlich die Augen offen. Florian wünschen wir alles Gute, das ist einfach nur bitter!"