Kein Sommer, kein Problem: Monarchs buchen mit Sieg gegen Düsseldorf die Play-offs

Dresden - Das Wetter passte bei 20 Grad und Nieselregen nicht zur ausgerufenen Sommerparty, feiern durften die Dresden Monarchs gegen die Düsseldorf Panther aber trotzdem - und machten mit dem 30:20 (14:0, 3:14, 7:6, 6:0)-Sieg nicht nur ihren neunten Saison-Erfolg klar, sondern buchten auch die Play-offs.

Die Sommerparty im "Heinzfield" musste bei 20 Grad und Nieselregen steigen. © Jörg Meißner

"Sie haben es uns schwer gemacht und es lief nicht alles so, wie wir wollten", fasste Rocky Lombardi nach der Partie zusammen: "Aber ich bin glücklich, wir haben ein starkes Team geschlagen."

Bis dahin war es allerdings ein hartes - und vor allem nasses - Stück Arbeit.

"Es ist rutschig", meinte Monarchs-Coach Greg Seamon zum Dauerniesel: "Aber das größte Problem: Der Ball wird nass und es wird schwerer, ihn zu fangen."

Davon sah man zu Beginn recht wenig: Lombardi fand im ersten Drive Tigo Moss. Der Receiver packte nach seinem Catch noch 60 Yards bis in die Endzone drauf (2. Minute). Zum zweiten Touchdwon lief der Quarterback dann selbst (10.).

Bis zum ersten First Down der Düsseldorfer brauchte es zwölf Minuten, darauf folgten aber zwei Touchdowns und mit einer erfolgreichen Two-Point-Conversion der 14:14-Ausgleich. Besonders bitter: Dazwischen ließ David Moore III unmittelbar vor der Endzone einen sicher geglaubten Touchdown fallen.

Zur Halbzeitführung versenkte Kicker Florian Finke ebenso cool wie bei den beiden Extra-Punkten - 17:14.