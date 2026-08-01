Monarchs wollen heiße Party feiern, aber hungrige Raubkatzen haben was dagegen
Dresden - "Ich bin kein großer Freund von Sommer, mag ihn aber mehr als Winter", meint Greg Seamon (71). Diese heiße Sommerparty will sich der Headcoach der Dresden Monarchs aber auch nicht entgehen lassen! Am heutigen Samstag (16 Uhr) steigt im Heinz-Steyer-Stadion der Summer Party Gameday - die Düsseldorf Panther sind zu Gast.
"Ich will für diese Summer Party den neunten Sieg!", macht Seamon unmissverständlich klar. Und der 71-Jährige ergänzt: "Der Herbst ist mir aber am liebsten."
Logisch, denn da wird's in Deutschland in Sachen American Football richtig heiß. Am 3. Oktober steigt der GFL Bowl im Rudolf-Harbig-Stadion, die Monarchs wollen das dritte Jahr in Folge dorthin - und dieses Mal auch den zweiten Titel feiern. Vor zwei Jahren war der Sieg möglich, letzte Saison erst recht. Und dieses Mal? Sind die Chancen vielleicht so groß wie nie!
Die Königlichen führen den Norden noch ungeschlagen an, mit einem Sieg gegen Düsseldorf sind die Play-offs sicher, dann bräuchte es in drei verbliebenden Partien noch zwei weitere Siege für Platz eins und zwei Heimspiele in den Play-offs.
Aber auch die Panther wollen in Sachen Saisonverlängerung noch ein Wörtchen mitreden. Platz vier aktuell würde noch reichen, aber der ist hart umkämpft.
Düsseldorfs neuer Quarterback ist für die Monarchs kein Unbekannter
Also müssten die Raubkatzen bestenfalls die Dresdner Sommerparty crashen. Zumindest haben sie in der Sommerpause noch mehrfach nachgelegt. Der wichtigste Transfer: Mit Dawson Herl (25) gibt's einen neuen Quarterback, der Isaiah Weed (29) bereits beim 31:22-Erfolg der gegen die Kiel Baltic Hurricanes ersetzte.
18 Pässe (zwölf angekommen) für 159 Yards, ein Touchdown und eine Interception sowie acht Runs für 34 Yards: Herls Kiel-Statistik ist sicherlich ausbaufähig, aber auch die Monarchs hatten im Winter ein Auge auf ihn geworfen, dann aber mit Rocky Lombardi (28) einen Top-Transfer gelandet.
"Dawson Herl ist ein großer und starker Quarterback. Ich habe viele Videos von ihm gesehen, er macht Düsseldorf definitiv stärker, weil er ihre Receiver besser einsetzen kann. Sie sind besser als im Mai und werden hart um den Play-off-Platz kämpfen", so Seamon.
Der Headcoach hofft "auf jede Menge Unterstützung von den Rängen". Und dann kann richtig gefeiert werden ...
Titelfoto: Lutz Hentschel