Kölner Rückzug! Monarchs-Geschäftsführer Dreßler musste neu planen

Problematisch für die Crocodiles ist aber auch die große Konkurrenz im Einzugsgebiet durch Clubs aus der European League of Football (ELF). Schon länger hat man sich am Spieler-Recruiting oder den Trainingsmöglichkeiten der Cologne Centurions und von Rhein Fire abgearbeitet.

Die Berlin Rebels und Kiel Baltic Hurricanes tragen ein "Rückspiel" gegeneinander aus. Auch die Monarchs reisen statt im Juni nach Nordrhein-Westfalen rund zwei Monate später zu den Rebels in die Hauptstadt.

"Es ist wirklich erfreulich, dass wir in so kurzer Zeit mit allen Beteiligten eine akzeptable Lösung finden konnten", bedankt sich Dreßler bei allen Club-Vertretern. Der Monarchs-Geschäftsführer musste in den vergangenen Wochen so einige Gespräche führen. Denn Dreßler arbeitet derzeit auch an einem weiteren Heimspiel im Rudolf-Harbig-Stadion.

Dazu äußern wollte er sich nicht, doch nach TAG24-Informationen soll eine Einigung unmittelbar bevorstehen.

Bedeutet, dass wohl neben dem Spiel gegen die Berlin Rebels (4. Juni) auch das zweite Heimspiel gegen die Berlin Adler (17. Juni) in Dynamo Dresdens Heimspielstätte stattfindet.