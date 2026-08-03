Lombardi-Statement sichert den Monarchs die Play-offs

Dresden - Die einen zerbrechen unter Druck oder laufen davor weg, bevor es überhaupt so weit kommt. Bei anderen kitzelt es die absolute Höchstform heraus, wenn es um alles geht.

Als es auf ihn ankam, blieb Rocky Lombardi (28, M.) ganz cool. Der Monarchs-Spielmacher führte die Dresdner in die Play-offs. © Jörg Meißner

Denn während die Monarchs mit Rocky Lombardi (28) und Casey Thompson (27) gleich zwei Top-Kategorie-Quarterbacks haben, stehen die Rivalen aus Potsdam plötzlich ohne Spielmacher da. Denn Xeavier Bullock (26) wechselt mit sofortiger Wirkung in die japanische X-League zu Kobe.

Zu welcher Kategorie Lombardi gehört, bewies er am Samstag beim 30:20-Sieg gegen die Düsseldorf Panther eindrucksvoll, der für die Monarchs auch den sicheren Play-off-Einzug bedeutete. Und das, obwohl der Tiefpunkt inklusive Schockmoment unmittelbar vor seinem entscheidenden Spielzug passierte.

Aber der Reihe nach. Denn die Schrecksekunde, die Lombardi nicht nur seinem Coach, sondern auch allen 3756 Fans im "Heinzfield" bescherte, leitete der Ballverteiler mit einer Ungenauigkeit selbst ein.

"Du willst unter keinen Umständen eine Interception werfen", beschrieb der Quarterback die Situation in der 26. Minute: "Manchmal passiert es trotzdem. Und dann war einfach keiner außer mir da, um das Tackle zu setzen. Da dachte ich mir: Irgendwie muss ich da jetzt durch."

Der US-Amerikaner hielt selbst seine Schulter rein. Zum Glück ging es für den 28-Jährigen weiter. Oder wie Lombardi selbst klarstellte: "We live to fight another day" - "Wir leben und kämpfen an jedem Tag weiter."