Meisterschaftsring der Dresden Monarchs wurde gestohlen!

Ein Dieb hat zugeschlagen! So ein Meisterring der Dresden Monarchs wurde aus dem Nachwuchsleistungszentrum geklaut. © Lutz Hentschel (2)

"Ich bin unfassbar enttäuscht, dass unsere Offenheit und Nähe so missbraucht wurde", ärgert sich Geschäftsführer Jörg Dreßler (48). "Wir hätten den Ring ja nicht ausstellen müssen."

Derzeit laufe die Auswertung des Videomaterials.

"Noch könnte uns der Dieb den Ring in den Briefkasten werfen", so Dreßler. Selbstverständlich wurde auch die Polizei eingeschaltet.

So mies die Aktion auch ist, die Spieler wird der Diebstahl in ihrer Vorbereitung auf die Generalprobe am morgigen Samstag (16 Uhr) in Straubing nicht beeinträchtigt haben.

Das Testspiel bei den Spiders soll ein echter Härtetest werden und wurde bewusst auswärts gewählt. Denn auch das erste Saisonspiel zwei Wochen später findet nach einer langen Busfahrt auf fremden Platz in Marburg statt.

Nach dem 10:8-Sieg von vergangener Woche gegen die Leipzig Lions hatte Headcoach Paul Alexander (63) noch "etliche Punkte identifiziert, an denen wir weiter hart arbeiten müssen".