Mit diesem Trick motivierte der Monarchs-Coach seine Spieler

Paul Alexander (63) motivierte seine Spieler mit zusätzlichem Geld.

"Zwischendurch hatte der Coach zehn Euro für den nächsten Spieler ausgelobt, der den Quarterback umhaut - und die habe ich mir geschnappt. Das war die Extramotivation", freute sich Georg Helbing (34).



Der D-Liner und seine Kollegen machten sich am vergangenen Samstag vielleicht noch ein Stück motivierter als sonst auf die Quarterback-Jagd, denn Berlins Zachary Cavanaugh (36) ist so beweglich wie sonst kaum ein Spielmacher in der GFL. Helbing: "Wir haben ihm aber gezeigt: Egal was er macht, er braucht es gar nicht erst zu probieren!"

Helbing dreimal, Adam Bender (24) einmal sowie Maxim Neumann (24) und Leonardo Matassini (23) einmal gemeinsam sackten Cavanaugh zu Boden.

Sie legten mit ihrer aggressiven Spielweise die Grundlage für den letztlich souveränen 35:12-Heimsieg vor 5680 euphorischen Fans im Rudolf-Harbig-Stadion.