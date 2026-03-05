Mit NFL-Erfahrung: Monarchs finden Quarterback, aber plötzlich wackelt Hudson
Dresden - Dieser Name steht für Titel! Die Vince-Lombardi-Trophy in der NFL ist das Ziel der besten American-Football-Spieler der Welt. Nur die wenigsten gewinnen sie, zuletzt die Seattle Seahawks. Vince Lombardi heißt der Opa von Rocky Lombardi (27) - aber nur Zufall, denn der hat nichts mit dem Namensgeber des Pokals gemein. Trotzdem war er ein wichtiger Grund, warum es Rocky bis in die NFL schaffte. Jetzt will der Quarterback die Dresden Monarchs zum Titel führen.
"Ich weiß, dass die Sehnsucht nach dem zweiten Titel sehr groß ist, und genau das ist mein Anspruch", wird der neue Spielmacher zititert.
2024 kam der Student der Sport- und Bewegungspsychologie als Undrafted Free Agent zur NFL-Franchise der Cincinnati Bengals und durfte dort in der Preseason jede Menge Erfahrungen hinter Top-Star Joe Burrow (29) - einem der besten seines Fachs - sammeln.
Ein Spiel gegen die Chicago Bears bestritt der 1,92 Meter große und 102 Kilogramm schwere Quarterback in der Vorbereitung, wurde dann in der UFL von den Michigan Panthers gedrafted.
Zuvor bestritt Lombardi 22 Partien (elf Touchdowns bei 1.902 Passing Yards) auf höchstem College-Football-Niveau für die Michigan State University und 29 Partien (31 Touchdowns und 5.516 Passing Yards) als Starter für die University of Northern Illinois.
Ein anderer Star-Spieler könnte die Dresden Monarchs noch verlassen
"Für uns als Coaches ist es ein Privileg, mit Spielern auf diesem Niveau zusammen zu arbeiten. Rocky bringt Physis, Erfahrung, Spielverständnis und die richtige Anführer-Mentalität mit", freut sich Offense Coordinator Robert Cruse (51).
Neben Tyler Hudson (25) wäre der Spielmacher der zweite Starspieler mit NFL-Erfahrung bei den Königlichen. Ausgerechnet der Receiver wird aber plötzlich wieder zum Wackelkandidat.
Am Dienstag verkündeten die Louisville Kings auf Social Media die "Heimkehr" des ehemaligen Louisville-Studenten.
Vertraglich ist das möglich. Die Monarchs sind auch darüber informiert, dass sich Hudson quasi beim kleinen Bruder der NFL beweisen will. Dort winkt im Vergleich das große Geld.
Die Königlichen machen daher ihren Job, suchen einen möglichen Ersatz. Aber TAG24 weiß: Noch ist nichts so klar, wie verkündet. Der Punktegarant der Vorsaison ist "nur" zum Probetraining. Schon nächste Woche könnte sich entscheiden, ob Hudson 2026 wieder in Dresden auf Touchdown-Jagd geht.
