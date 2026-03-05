Mit NFL-Erfahrung: Monarchs finden Quarterback, aber plötzlich wackelt Hudson

Der neue Quarterback der Dresden Monarchs spielte schon bei den Cincinnati Bengals in der NFL. Aber seine beste Anspielstation steht plötzlich vor dem Absprung.

Von Jens Maßlich

Dresden - Dieser Name steht für Titel! Die Vince-Lombardi-Trophy in der NFL ist das Ziel der besten American-Football-Spieler der Welt. Nur die wenigsten gewinnen sie, zuletzt die Seattle Seahawks. Vince Lombardi heißt der Opa von Rocky Lombardi (27) - aber nur Zufall, denn der hat nichts mit dem Namensgeber des Pokals gemein. Trotzdem war er ein wichtiger Grund, warum es Rocky bis in die NFL schaffte. Jetzt will der Quarterback die Dresden Monarchs zum Titel führen.

Rocky Lombardi (27, r.) im Trikot der NFL-Franchise Cincinnati Bengals: Seine Physis und sein Spielverständnis sollen ihn ausmachen. © IMAGO/Icon Sportswire "Ich weiß, dass die Sehnsucht nach dem zweiten Titel sehr groß ist, und genau das ist mein Anspruch", wird der neue Spielmacher zititert. 2024 kam der Student der Sport- und Bewegungspsychologie als Undrafted Free Agent zur NFL-Franchise der Cincinnati Bengals und durfte dort in der Preseason jede Menge Erfahrungen hinter Top-Star Joe Burrow (29) - einem der besten seines Fachs - sammeln. Ein Spiel gegen die Chicago Bears bestritt der 1,92 Meter große und 102 Kilogramm schwere Quarterback in der Vorbereitung, wurde dann in der UFL von den Michigan Panthers gedrafted. Dresden Monarchs Aus Liebe wieder da: Monarchs mit einem Rückkehrer und einem Neuen Zuvor bestritt Lombardi 22 Partien (elf Touchdowns bei 1.902 Passing Yards) auf höchstem College-Football-Niveau für die Michigan State University und 29 Partien (31 Touchdowns und 5.516 Passing Yards) als Starter für die University of Northern Illinois.

Im Trainingscamp bei den Cincinnati Bengals sammelte Rocky Lombardi (27) wertvolle Erfahrungen. © IMAGO/USA TODAY Network

Ein anderer Star-Spieler könnte die Dresden Monarchs noch verlassen