Keine Experimente! Das sind die nächsten Rückkehrer bei den Dresden Monarchs

Dresden - Nicht zuletzt die NFL-Saison 2026 und der Super Bowl LX vom Montagmorgen in San Francisco haben gezeigt: Wer Meisterschaften gewinnen will, der braucht eine starke Defense. Die der Seattle Seahawks war überragend, die der Dresden Monarchs war vergangene Saison in der GFL erst spät so richtig eingespielt. Mit den nächsten zwei Rückkehrern soll das dieses Mal deutlich schneller gehen.

Devonni Reed (26, in Blau) kann kräftig zupacken, das hat er in zwei Jahren Dresden Monarchs bewiesen. © Lutz Hentschel

Denn mit Devonni Reed (26) und Sebastian Huber (26) stehen seit Donnerstag die nächsten zwei Import-Spieler fest, die zu den Königlichen zurückkehren.

Die zwei Defensiv-Akteure sind bereits die Rückkehrer Nummer acht und neun, allein in der Defense von Coach Martin Schmidt (37) sind es mit Lucas Masero (25), Logan Mobelini (23) und Jason Denneboom (24) nun bereits fünf.

"Kontinuität" heißt das Stichwort bei der Teamplanung - aber gern auch Fortentwicklung!

"Devonni geht jetzt in seine dritte Saison bei uns, das Gesamtpaket spricht einfach für ihn. Er ist vielseitig einsetzbar, identifiziert sich sehr mit dem Verein und der Stadt Dresden. Er hat aber in den vergangenen Jahren noch nicht alles gezeigt, was er kann. Wir erwarten diese Saison noch einmal einen deutlichen Leistungssprung, denn sein Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft", findet Schmidt.