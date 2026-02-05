Zwei weitere Neue: Monarchs finden "Quarterback für die Defense"
Dresden - Ein Quarterback ist gefunden, allerdings nicht der, auf den wohl alle Fans der Dresden Monarchs warten. Denn Vance Feuerbacher (21) ist eher als "Quarterback der Defense" eingeplant.
Die Position an sich gibt es natürlich nicht, aber Defense Coordinator Martin Schmidt (37) hat den US-Amerikaner genau als solchen angepriesen.
"Er soll so etwas wie der Quarterback der Defense werden, weil er dank seiner Erfahrung als Quarterback auch ein sehr gutes Verständnis für die Offense mitbringt. Er kann den Gegner lesen und für einige Big Plays für unsere Defense sorgen", so der 37-Jährige.
In seiner College-Zeit war Feuerbacher tatsächlich so etwas wie das Schweizer Taschenmesser. Er spielte Quarterback (118 angekommene Pässe für 1377 Yards und elf Touchdowns), er spielte Kicker, Punter, Linebacker und als Defensive Back.
In drei Jahren am Centenary College of Louisiana (NCAA DIII) erzielte der 1,84 Meter große und 120 Kilogramm schwere US-Amerikaner in 14 Partien 38 Tackles, vier Tackles for Loss, einen Sack, eine Fumble Recovery und eine Interception inklusive Touchdown.
Auch der zweite Neuzugang der Monarchs ist flexibel einsetzbar
"Vance brennt auf dem Spielfeld, überzeugt mit seiner Mentalität", hofft Schmidt auf ordentlich Feuer vom Neuen - wie auch vom zweiten Neuzugang.
"Er bringt ein Gesamtpaket mit, das uns dieses Jahr neue Möglichkeiten eröffnet. Ich bin überzeugt, dass Sterling unter anderem zusammen mit Jonas Schultes eine tragende Rolle außen in der D-Line übernehmen kann", beschreibt der Defense Coordinator Sterling May (23).
Der Kanadier war von 2021 bis 2025 im kanadischen College-Football an der York University aktiv. In 37 Spielen erzielte der 1,95 Meter große und 109 Kilogramm schwere D-Liner, der unter anderem auch als Linebacker und Safety spielen kann, 75,5 Tackles, fünf Tackles for Loss, 12,5 Sacks, einen Forced Fumble sowie eine Fumble Recovery.
Schmidt: "Sterling hat uns mit seiner Statur und seinem Spielverständnis überzeugt."
Titelfoto: Montage: privat