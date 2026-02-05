Zwei weitere Neue: Monarchs finden "Quarterback für die Defense"

Dresden - Ein Quarterback ist gefunden, allerdings nicht der, auf den wohl alle Fans der Dresden Monarchs warten. Denn Vance Feuerbacher (21) ist eher als "Quarterback der Defense" eingeplant.

Er kann auch Quarterback, aber Vance Feuerbacher (21) soll der gegnerischen Offense einheizen. © privat

Die Position an sich gibt es natürlich nicht, aber Defense Coordinator Martin Schmidt (37) hat den US-Amerikaner genau als solchen angepriesen.

"Er soll so etwas wie der Quarterback der Defense werden, weil er dank seiner Erfahrung als Quarterback auch ein sehr gutes Verständnis für die Offense mitbringt. Er kann den Gegner lesen und für einige Big Plays für unsere Defense sorgen", so der 37-Jährige.

In seiner College-Zeit war Feuerbacher tatsächlich so etwas wie das Schweizer Taschenmesser. Er spielte Quarterback (118 angekommene Pässe für 1377 Yards und elf Touchdowns), er spielte Kicker, Punter, Linebacker und als Defensive Back.

In drei Jahren am Centenary College of Louisiana (NCAA DIII) erzielte der 1,84 Meter große und 120 Kilogramm schwere US-Amerikaner in 14 Partien 38 Tackles, vier Tackles for Loss, einen Sack, eine Fumble Recovery und eine Interception inklusive Touchdown.