Mega-Rückkehr bei den Monarchs! Warum Star-Receiver Hudson wiederkommt
Dresden - Es klingt hart, aber dieser zerplatzte Traum ist für die Dresden Monarchs durchaus ein Glücksfall! Wide Receiver Tyler Hudson (25) wollte nächste Saison in der NFL spielen, konnte sich im Probetraining bei den Cleveland Browns dafür aber nicht empfehlen. Jetzt kommt der Superstar doch zurück zu den Königlichen - ein echter Coup!
"Tyler ist ein absoluter Profi. Nicht nur in seiner Vorbereitung, sondern in allem, was er tut. Er bringt Leistung, wenn es zählt, und übernimmt Verantwortung in entscheidenden Momenten", macht Robert Cruse (51) klar.
Der Offense Coordinator weiß aber auch: "Was für uns genauso wichtig ist: Er identifiziert sich voll mit Dresden. Er liebt die Fans, er liebt die Stadt und die Menschen hier. Diese Liebe ist echt, genau deshalb ist er so wertvoll für unser Team."
Die Statistiken aus der vergangenen Saison sprechen für sich: In 15 Spielen fing der 1,90 Meter große und 87 Kilogramm schwere US-Amerikaner 110 Bälle, erzielte dabei satte 1995 Yards und 27 Receiving-Touchdowns. Keiner in der GFL war besser.
Seine Klasse bewies Hudson auch als Kick- und Punt-Returner. 17-Mal trug er das Leder-Ei zurück, schrubbte dabei 770 Yards. Einmal ging es über das gesamte Feld zum Touchdown. Inklusive einer Two-Point-Conversion machte der 25-Jährige grandiose 170 Punkte für die Monarchs, war einer der ganz großen Garanten für den Finaleinzug.
Der Top-Receiver der Dresden Monarchs setzt sich neue Ziele
"Die Dinge liefen letztes Jahr nicht so, wie wir geplant haben. Aber wir werden 2026 gewinnen!", macht der Megastar gegenüber TAG24 klar und erklärt, wie:
"Ich war mit 28 Touchdowns zufrieden, aber weil wir nicht gewonnen haben, brauchen wir vielleicht noch mehr Touchdowns, um den GFL Bowl zu gewinnen. Vielleicht 35, 40 oder 45."
Dass der GFL Bowl 2026 erneut in Dresden stattfindet, ist für Hudson ein Geschenk. Für den Receiver war nämlich das "Heimspiel" 2025 eine Megaerfahrung:
"Wir haben vor einem großen Publikum verloren. Es war enttäuschend, aber ich danke allen Fans für ihre Unterstützung und Liebe. Aber ich danke auch Gott, dass es eine zweite Chance gibt, in Dresden um den GFL Bowl zu spielen. Lasst uns dieses Mal gewinnen!"
