Mega-Rückkehr bei den Monarchs! Warum Star-Receiver Hudson wiederkommt

Dresden - Es klingt hart, aber dieser zerplatzte Traum ist für die Dresden Monarchs durchaus ein Glücksfall! Wide Receiver Tyler Hudson (25) wollte nächste Saison in der NFL spielen, konnte sich im Probetraining bei den Cleveland Browns dafür aber nicht empfehlen. Jetzt kommt der Superstar doch zurück zu den Königlichen - ein echter Coup!

Mit seiner Qualität soll Tyler Hudson (25, r.) die Monarchs wieder ins Finale führen. © Lutz Hentschel

"Tyler ist ein absoluter Profi. Nicht nur in seiner Vorbereitung, sondern in allem, was er tut. Er bringt Leistung, wenn es zählt, und übernimmt Verantwortung in entscheidenden Momenten", macht Robert Cruse (51) klar.

Der Offense Coordinator weiß aber auch: "Was für uns genauso wichtig ist: Er identifiziert sich voll mit Dresden. Er liebt die Fans, er liebt die Stadt und die Menschen hier. Diese Liebe ist echt, genau deshalb ist er so wertvoll für unser Team."

Die Statistiken aus der vergangenen Saison sprechen für sich: In 15 Spielen fing der 1,90 Meter große und 87 Kilogramm schwere US-Amerikaner 110 Bälle, erzielte dabei satte 1995 Yards und 27 Receiving-Touchdowns. Keiner in der GFL war besser.

Seine Klasse bewies Hudson auch als Kick- und Punt-Returner. 17-Mal trug er das Leder-Ei zurück, schrubbte dabei 770 Yards. Einmal ging es über das gesamte Feld zum Touchdown. Inklusive einer Two-Point-Conversion machte der 25-Jährige grandiose 170 Punkte für die Monarchs, war einer der ganz großen Garanten für den Finaleinzug.