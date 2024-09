Monarchs hoffen zum Showdown auf volle Bude

Die Dresden Monarchs sind heiß auf ihr Halbfinale daheeme im frisch sanierten Heinz-Steyer-Stadion. Headcoach Greg Seamon hofft auf jede Menge Fans.

Von Jens Maßlich

Dresden - Halbfinale daheeme! Die Dresden Monarchs freuen sich auf ein drittes Heimspiel im frisch sanierten Heinz-Steyer-Stadion. Doch das Halbfinale am morgigen Samstag (16 Uhr) in den Play-offs der Erima GFL gegen die Hildesheim Invaders wird definitiv das letzte in dieser Saison sein.



Headcoach Greg Seamon hofft auf jede Menge Fans. Er weiß, dass sein Team die braucht. © Lutz Hentschel Logisch, dass die Party zum Jahresabschluss in Sachen Heimspielen auch entsprechend groß ausfallen soll. Headcoach Greg Seamon (69) appelliert daher an alle Dresdner und American-Football-Fans, zahlreich ins Stadion zu pilgern. "Ein Halbfinale zu Hause, das kommt nicht so oft vor! Fans und Team interagieren miteinander, die Spieler nehmen die Stimmung wahr und reagieren auch auf die Fans. Die waren so fantastisch in den ersten zwei Spielen. Es wird die letzte Chance sein, dieses Team noch einmal in einem Heimspiel in diesem tollen Stadion zu erleben. Ich hoffe auf jede Menge Zuschauer!", so der 69-Jährige. Dresden Monarchs Lyles, Domann oder beide? Wer führt die Monarchs an? Über 4000 Tickets sind bereits wieder weg, im Verein rechnet man wie schon im Play-off-Viertelfinale vor einer Woche mit über 5000 Anhängern. Doppelt so viel wäre möglich.

Im Play-off-Viertelfinale bestaunten über 5000 Fans dominante Monarchs. Ähnlich soll es auch am Samstag aussehen. © Leo Ziems