Monarchs müssen ohne zwei Verletzte gegen die Hurricanes bestehen

Neuzugang Braga erwischte es in seinem erst zweiten Spiel am Innenband, als Potsdams Simon Alvarez Plata (23) ihn ebenfalls im 4. Quarter noch (viel zu) spät erwischte.

Außerdem steht vor der Sommerpause am Samstag noch ein Spiel an.

Leon Otto (22., mit Ball) hatte sich in die Saison stark reingekämpft. Umso bitterer sein Ausfall jetzt. © Lutz Hentschel

Den Monarchs fehlen dadurch aber am Samstag ab 15 Uhr im Stadion an der Bärnsdorfer Straße gegen die Saarland Hurricanes gleich zwei Alternativen in der Offense. Headcoach Paul Alexander (63) muss also wieder an seiner Offense feilen.

"Die Ausfälle tun weh, nichtsdestotrotz sind wir mit der Breite in unserem Kader in der Lage, das aufzufangen. Deswegen gehen wir trotz allem optimistisch in das Spiel", erklärt Geschäftsführer Jörg Dreßler (49).



Unterschätzen wird man den Zweitplatzierten aus der Südstaffel ohnehin nicht. Die Hurricanes stellen in ihrer Conference mit 160 Punkten in vier Spielen die beste Offense.



Quarterback Robert Rowell (23) verteilt seine Würfe gleichmäßig auf gleich vier Ballfänger, die allesamt mindestens 249 Receiving Yards gesammelt haben.

Vorsicht sollte also geboten sein, und auch die Monarchs müssen Alternativen finden, um Star-Receiver Austin Mitchell (24) zu entlasten.

Immerhin soll in der Sommerpause ein neuer Wide Receiver als Ersatz für die zwei Verletzten kommen. Gesucht wird auf dem "europäischen Markt".