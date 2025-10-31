Nächster Anlauf auf Titel: Monarchs verlängern mit Headcoach Seamon!
Dresden - Zweimal hintereinander scheiterten die Dresden Monarchs unter Headcoach Greg Seamon (70) denkbar knapp daran, den zweiten Meisterring der Vereinsgeschichte zu gewinnen. Jetzt steht fest, dass es einen dritten Anlauf gibt: Der US-Amerikaner verlängert seinen Vertrag bei den Monarchs um ein Jahr.
2024 als Nachfolger von Paul Alexander (65) gekommen, erreichte der 70-Jährige zweimal den GFL Bowl und musste sich dort jeweils den Potsdam Royals geschlagen geben, zuletzt sogar in Dresden. Unverrichteter Dinge will Seamon aber nicht wieder gehen.
"Die Fans der Dresden Monarchs sind einmalig in der GFL. Das hat nicht nur das Finale gezeigt, sondern auch die 14 anderen Saisonspiele – egal ob zu Hause oder auswärts. Ich kann nicht einfach so gehen, ohne diese großartigen Fans mit einem Titel zu beschenken", sagte der langjährige NFL-Coach in der Pressemitteilung der Monarchs.
Besonders der GFL Bowl im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion motiviert Seamon, weiterzumachen: "Eine unglaubliche Atmosphäre und pure Gänsehaut, was hier vor, während und nach dem Spiel passiert ist."
Auch im kommenden Jahr könnte das Finale um die deutsche Meisterschaft wieder in Dresden ausgetragen werden.
Greg Seamon fühlt sich in Dresden sehr wohl
In Dresden, seiner ersten Trainerstation außerhalb der USA, fühlt sich der 70-Jährige zudem enorm wohl.
"Ich liebe unsere Spieler, die Coaches sind großartig. Es gibt in diesem Verein so viele tolle Menschen! Hier wird für alle Jungen und Mädchen in den verschiedenen Teams eine großartige Arbeit geleistet. Ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Außerdem mag ich Dresden. Es ist so angenehm und leicht, hier zu leben", schwärmte Seamon.
Auch die Monarchs sind dankbar, dass ihr Headcoach noch ein weiteres Jahr bleiben will.
"Nicht erst in den vergangenen Jahren gilt für uns als Verein, dass Konstanz eine enorm wichtige Rolle spielt. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Greg Seamon inzwischen ins dritte Jahr gehen können", betonte Präsident Sören Glöckner (58).
In den vergangenen zwei Jahren habe sich gezeigt, dass Seamon mit seinen mehr als 45 Jahren Erfahrung ein enorm wichtiger Faktor für die Königlichen sei.
Titelfoto: Lutz Hentschel