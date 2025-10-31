Nächster Anlauf auf Titel: Monarchs verlängern mit Headcoach Seamon!

Dresden - Zweimal hintereinander scheiterten die Dresden Monarchs unter Headcoach Greg Seamon (70) denkbar knapp daran, den zweiten Meisterring der Vereinsgeschichte zu gewinnen. Jetzt steht fest, dass es einen dritten Anlauf gibt: Der US-Amerikaner verlängert seinen Vertrag bei den Monarchs um ein Jahr.

Greg Seamon (70) bleibt ein weiteres Jahr Headcoach der Dresden Monarchs. © Lutz Hentschel

2024 als Nachfolger von Paul Alexander (65) gekommen, erreichte der 70-Jährige zweimal den GFL Bowl und musste sich dort jeweils den Potsdam Royals geschlagen geben, zuletzt sogar in Dresden. Unverrichteter Dinge will Seamon aber nicht wieder gehen.

"Die Fans der Dresden Monarchs sind einmalig in der GFL. Das hat nicht nur das Finale gezeigt, sondern auch die 14 anderen Saisonspiele – egal ob zu Hause oder auswärts. Ich kann nicht einfach so gehen, ohne diese großartigen Fans mit einem Titel zu beschenken", sagte der langjährige NFL-Coach in der Pressemitteilung der Monarchs.

Besonders der GFL Bowl im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion motiviert Seamon, weiterzumachen: "Eine unglaubliche Atmosphäre und pure Gänsehaut, was hier vor, während und nach dem Spiel passiert ist."

Auch im kommenden Jahr könnte das Finale um die deutsche Meisterschaft wieder in Dresden ausgetragen werden.