Zuschlag für Dresden! Stadion krallt sich dieses Mega-Finale
Dresden - Warum etwas ändern, wenn es einfach nur perfekt ist? Der GFL Bowl 2025 hat bisher alles Dagewesene bei Weitem übertroffen, war die beste Werbung für den American Football und für die sächsische Landeshauptstadt. Logisch, dass Liga und Verband wieder zurück nach Dresden wollten.
Weit über 20.000 glückliche und friedliche Fans im Rudolf-Harbig-Stadion, ein spannendes und top besetztes Spiel sowie eine gigantische Party rundherum: Das Finale um die Deutsche Meisterschaft zwischen den Dresden Monarchs und den Potsdam Royals Mitte Oktober hat Maßstäbe gesetzt, die die German Football League (GFL) und der American Football Verband Deutschland (AFVD) mindestens mal wiederholen wollen.
Und weil Dresden sowie der US-Sport einfach zusammenpassen, hat man sich mit der Stadionbetreibergesellschaft und der Stadt für 2026 als Finalspielort geeinigt.
"Wir freuen uns außerordentlich, dass der GFL Bowl erneut im Rudolf-Harbig-Stadion ausgetragen wird. Diese Entscheidung ist ein starkes Signal für Dresden als Sportstadt und ein Vertrauensbeweis in die Qualität unseres Stadions und unseres gesamten Teams", zeigt sich Stadionmanager Ronald Tscherning zufrieden.
Er gesteht: "Die Zusammenarbeit zwischen dem AFVD, der Landeshauptstadt Dresden und dem Stadion war beispielhaft."
Ein erneutes Finale in Dresden ist großer Ansporn für die Monarchs
Ein wichtiger Faktor, dass die GFL Bowll 2026 wieder zur Mega-Party wird, sind sicherlich die Monarchs als Zuschauermagnet.
Kein Team in der GFL zieht mehr Fans im Liga-Alltag ins Stadion. 41.205 waren es vergangene Saison in sieben Heimspielen (5886 im Schnitt).
Zwei Jahre hintereinander scheiterten die Königlichen unter Headcoach Greg Seamon (70) zuletzt im Finale am nun Dreifach-Meister Potsdam.
Im dritten Anlauf des US-Amerikaners soll natürlich mehr als wieder nur ein Finaleinzug her.
"Jeder, der das Spiel im letzten Herbst live im Stadion oder im Fernsehen verfolgt hat, weiß, dass es ein fantastisches Event war. Wir haben die besten Fans in ganz Deutschland. Wir haben eine großartige Organisation. Das Stadion ist hervorragend", erklärt Seamon.
Er macht klar: "Wir, die Monarchs, sind unglaublich stolz darauf, das Spiel auszurichten. Wir werden alles geben, um uns einen Platz im Finale zu sichern und den Titel für den Verein, die Stadt und unsere Fans zu gewinnen."
Titelfoto: Lutz Hentschel