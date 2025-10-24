Noak & Co: Sechs Monarchs schon wieder auf großer Titeljagd
Dresden - Den "Frust" und die "große Trauer" nach der schmerzhaften Niederlage vom GFL Bowl hat Chris Noak (31) inzwischen überwunden. Vielleicht hat ja auch die Hoffnung auf einen anderen Titel dabei geholfen. Denn noch im Oktober können der Linebacker der Dresden Monarchs und seine Kollegen die Europameisterschaft im American Football klarmachen.
"Ja, das ist crazy. Allein schon die Nominierung, den Adler auf der Brust zu tragen und die deutsche Nationalmannschaft zu vertreten, das ist unbeschreiblich", kommt Noak ins Schwärmen.
"Das ist manchmal auch ein bisschen surreal, wenn man bedenkt, dass ich von den Cottbus Crayfish zu den Monarchs gekommen bin, und dann die Nationalmannschaft - das alles hat keiner erwartet."
Ab morgen steht das Final-Four-Turnier in Krefeld an. Um 19 Uhr (DF1/TV und Livestream) muss das Nationalteam gegen den amtierenden Champion Österreich ran.
Die zwei Dresdner Rudi Frey (26) und Sebastian Huber (25) sind bei den Ösis nicht dabei - obwohl sie vergangene Saison stark abgeliefert haben. Das spricht für die Qualität des Gegners.
Gleich sechs Spieler der Dresden Monarchs sind für Deutschland dabei
Aber Noak ist nicht der einzige Monarch, der den Adler auf der Brust tragen darf. Im Kader sind auch die zwei O-Liner Aaron Wahl (35) und Phillip Most (32) sowie D-Liner Jonas Schultes (26), Kicker Florian Finke (29) und Linebacker Florian Zur Nieden (26).
"Wir wollen Europameister werden. Österreich ist eine knallharte Truppe, da sind richtig gute Kaliber dabei. Aber ich bin zuversichtlich, wir haben auch Riesentalente", so Noak.
"Wir haben ein Ziel, das ist die Europameisterschaft. Der erste Schritt ist jetzt am Wochenende."
Der GFL Bowl in Dresden hat für jede Menge Werbung gesorgt
Danach geht es am Dienstag im Finale (oder im Spiel um Platz drei) gegen Italien oder Finnland, die das andere Halbfinale bereits um 15 Uhr ausspielen.
"Es ist eine Ehre, gegen den Europameister zu spielen. Auch überhaupt nominiert zu sein, dass die Coaches denken, dass wir alle im Kader das Zeug dazu haben, Österreich zu schlagen - ich freue mich richtig", gibt Noak zu.
Der 31-Jährige hofft, dass das GFL-Finale vom 11. Oktober mit über 22.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion noch einmal mächtig Werbung für ein volles Stadion Grotenburg gemacht hat:
"Das war surreal! Auch als wir mit dem Bus angekommen sind, die Fans Spalier standen, daran werde ich ewig denken. Und ich glaube, das hatte auch sehr positiven Einfluss allgemein auf den Football in Deutschland und in Europa. Dass das mehr Reichweite und Aufmerksamkeit bringt."
Titelfoto: IMAGO/Foot Bowl