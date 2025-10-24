Noak & Co: Sechs Monarchs schon wieder auf großer Titeljagd

Die Niederlage im GFL Bowl ist gerade verdaut, da geht's für den Linebacker und seine Kollegen nun um die Europameisterschaft.

Von Jens Maßlich

Dresden - Den "Frust" und die "große Trauer" nach der schmerzhaften Niederlage vom GFL Bowl hat Chris Noak (31) inzwischen überwunden. Vielleicht hat ja auch die Hoffnung auf einen anderen Titel dabei geholfen. Denn noch im Oktober können der Linebacker der Dresden Monarchs und seine Kollegen die Europameisterschaft im American Football klarmachen.

In der Gruppenphase ließen Phillip Most (32, r.) & Co unter anderem Schweden keine Chance. © imago/Hartenfelser "Ja, das ist crazy. Allein schon die Nominierung, den Adler auf der Brust zu tragen und die deutsche Nationalmannschaft zu vertreten, das ist unbeschreiblich", kommt Noak ins Schwärmen. "Das ist manchmal auch ein bisschen surreal, wenn man bedenkt, dass ich von den Cottbus Crayfish zu den Monarchs gekommen bin, und dann die Nationalmannschaft - das alles hat keiner erwartet." Ab morgen steht das Final-Four-Turnier in Krefeld an. Um 19 Uhr (DF1/TV und Livestream) muss das Nationalteam gegen den amtierenden Champion Österreich ran. Dresden Monarchs Royals gelingt Three-peat im GFL Bowl, Monarchs verlieren "Finale daheeme"! Die zwei Dresdner Rudi Frey (26) und Sebastian Huber (25) sind bei den Ösis nicht dabei - obwohl sie vergangene Saison stark abgeliefert haben. Das spricht für die Qualität des Gegners.

Gleich sechs Spieler der Dresden Monarchs sind für Deutschland dabei

Eigentlich soll Chris Noak (31, l.) Punkte verhindern. Manchmal klappt's auch andersherum. © Jörg Meißner

Aber Noak ist nicht der einzige Monarch, der den Adler auf der Brust tragen darf. Im Kader sind auch die zwei O-Liner Aaron Wahl (35) und Phillip Most (32) sowie D-Liner Jonas Schultes (26), Kicker Florian Finke (29) und Linebacker Florian Zur Nieden (26). "Wir wollen Europameister werden. Österreich ist eine knallharte Truppe, da sind richtig gute Kaliber dabei. Aber ich bin zuversichtlich, wir haben auch Riesentalente", so Noak. "Wir haben ein Ziel, das ist die Europameisterschaft. Der erste Schritt ist jetzt am Wochenende."

Der GFL Bowl in Dresden hat für jede Menge Werbung gesorgt