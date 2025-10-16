GFL Bowl auch 2026 in Dresden, oder wird der Rasen zum Spielverderber?

Dresden - Weit über 20.000 Fans im Stadion, ein unfassbar spannendes Spiel , eine gigantische Halbzeitshow und auch vor den Fernsehgeräten mit 663.000 erreichten Haushalten 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Der GFL Bowl in der sächsischen Landeshauptstadt war perfekte Werbung. Für den American Football und für Elbflorenz.

Weit über 20.000 Fans haben im Rudolf-Harbig-Stadion ein spannendes Endspiel erlebt und zelebriert. © Lutz Hentschel

Logisch, dass jede Menge Forderungen und Hoffnungen laut wurden, um das Endspiel auch 2026 im Rudolf-Harbig-Stadion auszutragen.

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) will, die German Football League (GFL) will, und auch die Stadionprojektgesellschaft hat natürlich großes Interesse, dieses Mega-Event wieder im eigenen Haus zu haben.

Stellt sich die Frage: Warum sind die Verträge für mindestens mal 2026 nicht schon unterschrieben? Mauert die Stadt?

"Auch wir sehen in der Austragung des GFL Bowl einen großen Erfolg. Wir sind an einer erneuten Ausrichtung im Jahr 2026 und 2027 interessiert", heißt es auf TAG24-Anfrage von Sportbürgermeister Jan Donhauser (CDU).

"Mit Verband, Liga und Stadionprojektgesellschaft wurde bereits bei den ersten Abstimmungen zum diesjährigen GFL Bowl vereinbart, sich über eine erneute Ausrichtung abzustimmen."