Neuer Monarchs-Quarterback ist in der GFL kein Unbekannter

Doch statt Vorfreude auf die große Party gab's am vergangenen Wochenende eher jede Menge Querelen um die Prügelei beim Auswärtsspiel in Berlin . Das soll spätestens aber seit dem heutigen Montag abgehakt sein, denn mit Karé Lyles (26) wurde ein neuer Quarterback geholt.

Offense-Coach Robert Cruse (50, r.) hat vorgesorgt, Headcoach Greg Seamon (69, l.) weiß das zu schätzen. © Lutz Hentschel

"Wir werden jede freie Minute dieser Woche investieren, um Karé auf die Partie gegen die Allgäu Comets vorzubereiten. Dafür braucht es neben den Coaches auch alle anderen Spieler der Offense. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen, weil wir mit ihm auch einen sehr guten Quarterback gewinnen konnten", so Seamon.

Der 26-jährige Lyles ist in der GFL kein Unbekannter, spielte aber zuletzt in der European League of Football (ELF) bei den Prague Lions. Vergangenes Jahr war er bei den New Yorker Lions in Braunschweig aktiv, wo er auch lebt.

Beim Nordkonkurrenten der Königlichen erzielte der 1,87 Meter große und 98 Kilogramm schwere Spielmacher bei 139 angebrachten Bällen 1745 Passing Yards und 23 Touchdowns bei zehn Interceptions. Zudem erlief er zwei Touchdowns selbst.



Am Sonntag soll er für die Monarchs das Heimrecht in den Play-offs und somit ein weiteres Highlight-Spiel im neuen "Heinzfield" sichern.