Monarchs-Vorbereitung mit so einigen Widrigkeiten

Dresden - Zwei anstrengende Trainingscamps in den Beinen und das erste Spiel seit dem 30. September vor der Brust. Die Dresden Monarchs sind in der heißen Phase der Vorbereitung angekommen.

Das Wetter spielte beim zweiten Trainingscamp am Samstag nicht mit. Trotzdem ging's zur Sache. © PR Dresden Monarchs/Robby Wendrock

Am Samstag (15 Uhr) steht das erste und einzige Testspiel der Pre Season an, ehe es am 11. Mai auswärts bei den Paderborn Dolphins wieder Kick-off zur neuen Saison der German Football League (GFL) heißt.



Der Test gegen die Straubing Spiders im Trainingszentrum an der Bärnsdorfer Straße soll aber nur ein Zwischenschritt in der aktuellen Vorbereitung sein.

Denn Headcoach Greg Seamon (68) hat mit seinen Jungs in den zwei Wochen noch einiges vor.

Er sei zwar "glücklich" mit dem aktuellen Stand seiner Monarchs, aber noch lange nicht "zufrieden".

Denn "das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich bin glücklich mit dem Fortschritt, den wir in den zwei Wochen gemacht haben. Ich bin aber noch nicht komplett zufrieden, weil wir noch Arbeit vor uns haben", so der 68-Jährige.