Monarchs: Wahls Kampfansage, auch dank Hudson?

Dresden - Größe zeigen, auch in der Niederlage. Das kann nicht jeder, und ist sicherlich auch bei den Dresden Monarchs nach der zweiten Finalniederlage gegen Potsdam binnen exakt 365 Tagen nicht allen leicht gefallen. Aaron Wahl aber zeigte Größe.

Aaron Wahl (M.) zeigte trotz der bitteren Niederlage Größe. © Julien Röder

Nicht aufgrund der 1,91 Meter, die er misst, sondern weil er die richtigen Worte fand. "Ich hätte es schlimmer eingeschätzt", sprach der O-Liner nach dem verlorenen GFL Bowl ehrlich über seine Gefühlslage.

"Wir haben alles gegeben, vor allem die Offensive Line. Das, was am Ende passiert ist, lag nicht an uns. Von daher bin ich da recht guter Dinge. Scheiße passiert, auch im Endspiel."

Dass die Potsdam Royals jetzt ihre dritte Deutsche Meisterschaft hintereinander, auch noch im mit mehr als 22.000 Fans besetzten zweiten Wohnzimmer der Monarchs feierten, findet Wahl "gar nicht mal so schlimm". Und begründet auch, warum.

"Die haben es gut gemacht. Die sind momentan einfach das beste Team in der Liga. Man muss halt einen guten Tag haben, weniger Fehler machen und fertig ist. Die sind ja trotzdem faire Spieler, faire Sportsmänner. Auch wenn der eine oder andere mal viele Emotionen zeigt. Ich finde es gerechtfertigt."

Dass der 35-Jährige noch nicht satt ist, hatte er bereits vor dem Spiel klargemacht. Das hat sich nicht geändert: "Ich habe noch ein paar Jahre im Tank!"