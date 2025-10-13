Erneute Niederlage als Ansporn! Seamon will bei den Monarchs bleiben

Dresden - Manchmal machen einfach ein paar Kleinigkeiten den Unterschied. Während die Potsdam Royals in ihren vierten Versuchen Big Plays generierten, schafften die Dresden Monarchs in dem einen wichtigen keine zwei Yards ...

Das zweite Mal hintereinander konnte Greg Seamon die "Beule" nicht ergreifen. © Lutz Hentschel

Ob per Trickspielzug kurz vor Ende des ersten Viertels zum neuen Versuch oder eben bei 4th&22 über einen 40-Yard-Pass auf Milan Spiller zum vorentscheidenden Touchdown in Minute 44: Diese kleinen Situationen entschieden den GFL Bowl 2025.

"Wir waren nur Inches davon entfernt, den Ball abzufangen", erklärte Greg Seamon nach der zweiten Finalniederlage binnen genau 365 Tagen seiner Monarchs gegen die Royals - dieses Mal mit 23:33.

"Wenn du gut in den Play-offs spielst und ins Finale einziehst, dann musst du lernen, dass es oft nur kleine Dinge sind. Von diesen Erfahrungen – und von denen ein Jahr zuvor – wirst du profitieren."

Entscheidungen, was im vierten Versuch passiert, trifft der US-Amerikaner selbst. Bei dem in der 32. Minute, als nur noch zwei Yards in die Endzone und eins zum First Down zu gehen war, kann man den Versuch sicherlich nachvollziehen.

Aber bei einer Erfolgsquote von nur 23 Prozent in dieser Saison und (fast) sicheren drei Punkten durch ein Field Goal war die Entscheidung im Nachgang doch eher falsch.