Henderson schnappt den Monarchs den zweiten Titel weg

Die Dresdner Defense hatte Schwerstarbeit zu leisten und musste in den ersten 24 Minuten auch zwei Touchdowns verkraften, die Henderson (6./22.) selbst erlief - wie auch die Two-Point-Conversions danach.

Die Royals bekamen nicht nur zuerst den Ball, sie waren auch deutlich schneller warmgelaufen. Wobei Quarterback Jaylon Henderson mit Running Back Heiko Bals nicht nur am Boden ordentlich Yards sammelte.

Potsdam in Person von Ronaldo Tomasello (23.) direkt davor aber auch. Monarchs-Quaterback Brock Domann bekam sein Passspiel nicht zum Tragen, konnte aber immerhin einen Touchdown (17.) selbst erlaufen.

Die Two-Point-Conversion danach fiel einer der fünf Strafen in Halbzeit eins zum Opfer. Das waren einfach zu viele für so ein Endspiel, in das Headcoach Greg Seamon eigentlich mit mehr Disziplin gehen wollte.

Potsdam hatte zwar ebenfalls schon fünf Flaggen kassiert, trotzdem zeigten sich die Schiedsrichter gnädig mit dem Titelverteidiger.

Einen klaren Tritt von Henderson (10.) in die Weichteile von Devonni Reed haben sie nicht geahndet - eine Disqualifikation wäre angebracht gewesen. Eine klare Pass Interference (14.) und zahlreiche illegale Blocks von Daniel Pedro sahen die Unparteiischen ebenfalls nicht.