Nach Verletzung: So geht es Monarchs D-Liner Badejo

Kiel - Das Ergebnis war am Ende eher zweitrangig. Mit 25:3 (0:3, 3:0, 13:0, 9:0) holten die Dresden Monarchs bei den Kiel Baltic Hurricanes ihren fünften Saisonsieg. Doch bereits früh im ersten Drive haben sie mit Michael Badejo (28) eine wichtige Stütze der Defense verloren - ein teuer bezahlter Sieg.

Michael Badejo (28) hat es wohl doch nicht so schwer erwischt, wie zunächst befürchtet. © Lutz Hentschel

"Teuer trifft es ganz gut. Wir haben schon Max Gracie-Ainscough für die gesamte Saison und Ethan Janto für mehrere Wochen verloren. Jetzt auch noch Michael", ärgert sich auch Headcoach Greg Seamon (69).



In der 2. Minute musste Badejo mit einer Verletzung am rechten Arm vom Feld, sein Ellbogen war ausgerenkt und musste im Krankenhaus wieder in die richtige Position gebracht werden.

Weitere Untersuchungen sollen in dieser Woche in Dresden stattfinden, erst dann wird man sehen, wie es weitergeht.

Problem: Neue Spieler müssen bis spätestens zum 31. Juli beim Verband gemeldet werden.

"Er wird zurückkommen, aber die Frage ist, wann. Das ist ein schwerer Verlust, umso glücklicher bin ich, dass die Mannschaft darauf die richtige Antwort gefunden hat", so Seamon.