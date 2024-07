Schock für die Monarchs: Zwei Leistungsträger schwer verletzt

Dresden - Hiobsbotschaft für die Dresden Monarchs ! Die Königlichen müssen nach drei Wochen Sommerpause zum Start in die zweite Saisonhälfte zwei richtig bittere Ausfälle verkraften.

Der Offense-Coach hofft, Janto am 1. September zum Eröffnungsspiel des umgebauten Heinz-Steyer-Stadions wieder auf dem Feld begrüßen zu dürfen.

"Ethan hat sich schnell zu einem Schlüsselspieler in der Offense entwickelt. Mit ihm bricht für uns eine wichtige Anspielstation für unseren Quarterback sowie ein Bindeglied zwischen der Pass- und Run-Offense weg", bedauert Robert Cruse (50) den Ausfall.

Seine Verletzung soll in den nächsten Wochen konservativ behandelt werden.

Greg Seamon (68, l.) und Robert Cruse (50) müssen sich Gedanken machen. © Lutz Hentschel

Der Wide Receiver - mit fünf Touchdowns neben Ricky Smalling (26) bester Receiver der Monarchs - hat sich einen komplizierten Mittelhandbruch zugezogen.



Nach umfangreichen Untersuchungen war eine Operation, und somit das Saison-Aus, unausweichlich.

"Max hatte keinen leichten Start, hat dann aber ziemlich schnell unter Beweis gestellt, dass er zu den Topspielern der Liga gehört. Umso bitterer ist sein Ausfall jetzt für uns. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und hoffen, dass wir ihn nächste Saison wieder in Dresden begrüßen dürfen", so Cruse.

Logisch, dass er und Headcoach Greg Seamon (68) noch nach Ersatz suchen. Denn in den nächsten sieben Wochen mit sieben Spielen allein in der Regular Season plus Play-offs wird jeder Mann gebraucht.

Gut möglich, dass bereits am Samstag beim Gastspiel in Kiel der ein oder andere Ersatz dabei sein wird.