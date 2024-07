Nach Verletzungen: Monarchs angeln sich Top-Receiver aus Elite-Liga

In den vergangenen drei Jahren prägte Rosa an der französischen Mittelmeerküste eine erfolgreiche Zeit mit.

Offense Coordinator Robert Cruse (50, l.) und Receiver-Coach Radko Zoller (36, r.) haben einen neuen Schützling. © Lutz Hentschel

2023 scheiterten die Blue Stars erst im Finale, vergangene Saison war im Halbfinale Schluss.

Doch Rosa avancierte mit 50 Catches und 593 Receiving-Yards in zehn Spielen (zwei Touchdowns) zum zweitbesten Passempfänger der französischen Liga.

"Pedro hat genau das Profil, was wir gesucht haben. Er kann sowohl Tight End als auch Receiver spielen und ist zudem noch ein sehr guter Laufblocker. Damit passt er perfekt in unser System. Zumal Pedro in Frankreich auch Topleistungen vollbracht hat", erklärt Offense Coordinator Robert Cruse (50).



Der Neuzugang ist am gestrigen Mittwoch in der sächsischen Landeshauptstadt angekommen und trainierte am Abend erstmals mit seinen neuen Kollegen. Er soll bereits am Samstag (16 Uhr) im Auswärtsspiel bei den Kiel Baltic Hurricanes im Kader stehen.

Ob es der einzige Neuzugang für die zweite Saisonhälfte bleibt, ist abzuwarten. Denn noch bis 31. Juli können Spieler gemeldet werden.