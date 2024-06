Royals-Quarterback läuft gegen die Monarchs heiß

Potsdam – Die Dresden Monarchs gehen mit einer saftigen Pleite in die Sommerpause. Beim amtierenden Meister Potsdam Royals gab’s eine Lehrstunde von Quarterback Jaylon Henderson, der beim 19:40 (0:0, 7:6, 0:22, 12:12) aus Dresdner Sicht fünf Touchdowns selber erlief.

Ricky Smalling (r.) war bei seinem Touchdown nicht zu stoppen. © Leo Ziems

Doch: Was für eine erste Halbzeit! Das Spitzenspiel der GFL hielt zunächst vielleicht nicht unbedingt in Punkten, was es versprach, dafür aber im Defense-Spiel.



Und vor allem wartete die Partie gleich mit mehreren Überraschungen auf: Noch nie in dieser Saison starteten die Royals – immerhin die beste Offense der Liga (244 Punkte) – ohne Punkte in ein erstes Viertel.

Noch nie in dieser Saison lag der Meister zurück, und noch nie hatte man so wenig Punkte bis zur Halbzeitpause gesammelt.

Denn die Dresdner Defense zeigte, warum sie bisher die beste der GFL war, knüpfte an die Leistungen aus den Vorwochen an. Offensiv lief es bei den Monarchs zwar nicht viel besser als bei den Hausherren, doch es reichte für eine 7:6-Pausenführung.

Wide Receiver Ricky Smalling brachte die Königlichen mit einem Touchdown-Run um die 40 Yards in Führung, Potsdams Quarterback Henderson verkürzte aber noch. Die Two-Point-Conversion lief schief.