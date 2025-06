Rückkehr aus der ELF: Monarchs begrüßen wieder Ariza Paredes

Dresden - Achtung liebe Konkurrenz, das kann man auch als Drohung verstehen! 32 Touchdowns haben die Dresden Monarchs in fünf Spielen bisher erzielt, 13 davon per Run. Doch das ist den Königlichen scheinbar noch nicht genug.

O-Line-Coach Erik Keil (40, l.) begrüßt ein zweites Mal José Ariza Paredes (27). © Jens Maßlich

6,4 Touchdowns pro Spiel im Schnitt, davon 2,6 per Lauf, sind ein richtig guter Schnitt. Doch bestenfalls sollen es für die Offense um Coordinator Robert Cruse (51) noch mehr werden.

Dafür haben sich die Monarchs noch einmal verstärkt - mit einem alten Bekannten.

José Ariza Paredes (27) kehrt nach nur wenigen Monaten in der European League of Football (ELF) bei den Berlin Thunder zurück in die sächsische Landeshauptstadt.

Der Spanier war bereits in der vergangen Saison nachverpflichtet worden, kam Ende Juli ebenfalls aus der ELF von den Barcelona Dragons.