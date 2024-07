Neuer Spanier soll die Offense der Monarchs flexibler machen

José Ariza Paredes (26, r.) wurde von O-Line-Coach Erik Keil (39) in Empfang genommen. © Jens Maßlich

José Ariza Paredes (26) landete bereits am gestrigen Dienstag in der sächsischen Landeshauptstadt und bekam direkt eine erste Einführung von O-Line-Coach und Special-Teams-Coordinator Erik Keil (39).

"Wir wollen unserer O-Line noch mehr Tiefe verleihen, um das Laufspiel weiter zu etablieren. José besitzt eine langjährige Erfahrung auf hohem Niveau und hat gezeigt, dass er die notwendigen Lücken in einer D-Line reißen kann", erklärt der 39-Jährige.

Paredes war in den vergangenen drei Jahren bei den Barcelona Dragons in der European League of Football aktiv, war aber einer von 24 Spielern, der das mächtig strauchelnde Franchise Anfang Juli verließ.

Für den 1,93 Meter großen und 136 Kilogramm schweren O-Liner kein leichter Schritt, schließlich wuchs er nicht unweit der katalanischen Hauptstadt auf.

2014 begann Paredes seine American-Football-Karriere in der 2. spanischen Liga bei den Reus Imperials.

Über die Station Cartagena Pretorianos zog es den heute 26-Jährigen 2018 erstmals ins Ausland nach Tschechien zu den Vysocina Gladiators.