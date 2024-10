Seamon bleibt Monarchs-Headcoach: "Job nicht erledigt!"

Greg Seamon (69, l.) arbeitet gern mit Offense Coordinator Robert Cruse (50, r.) & Co. zusammen. © Lutz Hentschel

TAG24: Das Finale ist nun bereits ein paar Tage her. Ist die Niederlage inzwischen verkraftet?



Seamon: "Ich bin noch immer stolz auf das Team. Wir hatten eine großartige Saison und standen gegen ein richtig starkes Team im Finale. Wir hatten die Möglichkeit, sie zu schlagen. Leider haben wir verloren, was noch immer ein wenig nachwirkt, vor allem weil wir kurz vor Schluss nahe am Sieg waren. Jetzt kannst du nur noch analysieren, was nicht so gut war."

TAG24: Und der Job ist noch nicht erledigt ...

Seamon: "Ja, natürlich. Wir waren 16 Yards von der Meisterschaft entfernt. Das ist eine ziemlich große Motivation, wiederzukommen und das Ganze zu beenden."

TAG24: Ist das der einzige Grund, warum Sie weitermachen?



Seamon: "Es ist einfach großartig hier, zu arbeiten und zu leben. Die Coaches hier machen einen fantastischen Job, die Spieler sind unglaublich engagiert und arbeiten hart. Auf dem Trainingsgelände kann man professionell arbeiten und mit dem neuen Stadion herrscht bei jedem Heimspiel eine großartige Atmosphäre. Da gibt es in Europa kaum etwas Vergleichbares. Es gibt einfach so viele Punkte, die mich glücklich machen, hier arbeiten zu dürfen."