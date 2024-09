So will Touchdown-Maschine Barrow die Monarchs ins Finale führen

Am Samstag gegen Straubing waren es bereits wieder drei. Quarterback Brock Domann (26) und Receiver Ricky Smalling (26) die weiteren zwei.

Bereits in der Hauptrunde fegten die Königlichen Hildesheim mit 45:16 vom Feld . Running Back Nico Barrow (22) steuerte damals Anfang August zwei Touchdowns zum Sieg bei.

Die Bilanz im Neubau bisher: zwei Spiele und zwei deutliche Siege. Gibt's am Samstag den dritten, ziehen die Monarchs in den GFL-Bowl nach Essen ein.

Das Heinz-Steyer-Stadion soll dann am Samstag wohl endgültig zum Monarchs-Partytempel mutieren.

Es dauerte noch rund 30 Minuten, bis sich die frohe Kunde verbreitete: Hildesheim hat sich in Schwäbisch Hall durchgesetzt, jetzt müssen die Niedersachsen im Halbfinale nach Dresden reisen.

Schon beim ersten Aufeinandertreffen gegen Hildesheim hatte Nico Barrow mit zwei Touchdowns gut lachen. © Eric Münch

"Er hat das Jahr im Krankenhaus mit einem Virus begonnen, danach hatte er eine Schulterverletzung. Jetzt ist er zurück bei seiner Normalform, die ihn zum besten Running Back in der Liga macht. Ich bin einfach nur stolz auf ihn", so Seamon.

Doch Barrow will seine bis jetzt 15 erlaufenen Saison-Touchdowns - die ihn zum besten Running Back in der GFL machen - nicht allzu hoch hängen. Sein Geheimnis ist "ein großartiger Gameplan, großartige Mitspieler und eine großartige O-Line. Sie helfen mir alle so sehr, dass es einfach ist."

Optimale Voraussetzungen, um im Halbfinale weitere Touchdowns folgen zu lassen - bestenfalls vor ausverkauftem Haus.

"Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gespielt wie in den zwei Jahren hier. Es ist einfach unfassbar, jedes Mal wieder", gestand Barrow.

Wie viele Touchdowns die Monarchs-Fans noch bejubeln dürfen, darüber will sich der 22-jährige Finne keine Gedanken machen: "Ich habe nur ein Ziel: gewinnen!"