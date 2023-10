Tränenreiches Saison-Ende: Bleibt Paul Alexander Monarchs-Coach?

Schwäbisch Hall - Wenn gestandene Männer so viele Tränen vergießen, dann zeigt das nur, wie brutal sie doch das vorzeitige Saison-Aus getroffen hat - und wie sehr sie sich mit dem Verein identifiziert haben.

Verteilt Steven Duncan (25, r.) auch nächste Saison für die Monarchs die Bälle? Direkt nach dem Saison-Aus wollte er sich nicht äußern. © Lutz Hentschel

Nach dem 30:36 vom Samstag sind die Dresden Monarchs mal wieder in einem Halbfinale um die deutsche American-Football-Krone bei den Schwäbisch Hall Unicorns gescheitert. Doch dieses Mal müssen sie es sich selbst ankreiden.



Denn der Fehlerwucher, den die Königlichen in der kleinen baden-württembergischen Idylle vor 2617 Fans betrieben, reichte bald für eine ganze Saison.

Der letzte Fumble von Steven Duncan (25), bei noch 54 Sekunden auf der Uhr, stand dafür nur exemplarisch. "Ich weiß nicht, was da passiert ist", rang der Monarchs-Quarterback nach Worten und brach das Gespräch ab.

Auch Headcoach Paul Alexander (63) - der in seiner langen Karriere auf höchster NFL- und College-Ebene schon alles erlebt hat - konnte nur mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen nach Erklärungen suchen.

"Man fühlt sich traurig und leer, aber am Ende des Tages musst du den Kopf hochnehmen", so der 63-Jährige. "Es ist die Eine-Million-Dollar-Frage, warum wir so viele Fehler gemacht haben. Es wird Zeit brauchen, das zu analysieren."