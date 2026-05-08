Kommt die "ELF" doch zurück? Liga kündigt weitere Zukunft an – mitten im Insolvenz-Stress

Deutschland - Sie stecken mitten im Insolvenzverfahren, doch die European League of Football (ELF) übt sich in Optimismus. Laut eigener Mitteilung soll ein Grundstein für eine neue Zukunft gelegt worden sein.

Packen sie es doch noch einmal an? Laut Mitteilung bereitet sich die European League of Football (ELF) auf eine weitere Zukunft vor. (Archiv) © Julie Sebadelha/AFP

Nachdem Mitte 2025 Meldungen über Inkasso-Stress, Vollstreckungsbescheide und Kontopfändungen bekannt wurden, hat man im April schließlich das Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Hamburg eröffnet.

Doch statt dem schon mehrfach vermuteten finalen Aus, scheint man auch hier wieder den Hals aus der Schlinge bekommen zu haben.

Irgendwie zumindest, denn einige Teams haben sich bereits neuen europäischen Ligen angeschlossen – diese zum Teil sogar aktiv mitgegründet, um sich von der ELF zu distanzieren.

Doch genau diese scheint sich sicher zu sein: "Unser Konzept stellt einen wesentlichen Meilenstein im Rahmen des Sanierungsprozesses dar." So lässt sich zumindest Geschäftsführer Zeljko Karajica zitieren.