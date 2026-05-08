Mega-Spielzeit startet! So denkt Football-Experte Spengemann über die neue GFL-Saison
Dresden - Es wird die vielleicht stärkste Saison der German Football League (GFL) jemals. Am Samstag um 16 Uhr (Konferenz ab 15.25 Uhr/DF1) starten die Dresden Monarchs & Co. die Jagd nach dem Titel. Experte Carsten Spengemann (53) erklärt im exklusiven TAG24-Interview, wer Meister Potsdam Royals gefährlich werden kann und für wen es eher schwer werden könnte.
TAG24: Warum wird das die spannendste Saison seit Jahren?
Spengemann: "Weil sich die GFL weiterentwickelt hat. Die Leistungsdichte ist enorm nach oben gegangen. Die Teams haben einige Rückkehrer, die den europäischen Football mal ausprobiert haben, den es jetzt aber gar nicht mehr gibt. Jetzt sind viele Nationalspieler in ihren Ausbildungsvereinen zurück. Und das bedeutet, wir haben von Nord bis Süd tatsächlich eine Leistungsdichte, die sich im Vergleich zu den letzten Jahren echt gemacht hat. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass wir Woche für Woche, 16 Wochen lang, richtig guten Football sehen werden."
TAG24: Wer hat in der Offseason den besten Job gemacht?
Spengemann: "Signings sind immer so Sachen auf dem Papier. Da sind tolle Leute gekommen, die Liste ist so unendlich lang, dass ich da jetzt auch gar keinen hervorheben will. Weil die müssen sich alle erst mal beweisen, aber auf dem Papier ist es für jedes Team eine massive Steigerung dessen, was sie zu leisten imstande sind. Jetzt gucken wir mal Woche eins, Woche zwei, was dann wirklich dahintersteckt."
Die üblichen Verdächtigen? So denkt Spengemann über Titelfavoriten und Abstiegskandidaten
TAG24: Potsdam und Dresden sind wieder Favoriten. Aber wer kann überraschen und stattdessen am 3. Oktober im Rudolf-Harbig-Stadion im Finale stehen?
Spengemann: "Ravensburg hatte letztes Jahr ein bisschen Pech im Halbfinale. Ich glaube tatsächlich, dass sie so das Team sind. Die müssen jetzt beweisen, dass das kein One-Hit-Wonder war. Natürlich ist ganz klar, dass Potsdam und Dresden die absoluten Favoriten sind. Aber Favorit sein vorm Turnier heißt gar nichts. Da musst du dann auch Woche für Woche abliefern. Sonst bist du plötzlich raus. Dieses Wochenende ist für mich besonders cool, weil du ganz schnell sehen kannst, wo die Reise bei vielen Teams hingeht."
TAG24: Andersherum gefragt: Welches Team könnte Probleme bekommen? Schließlich wird es sogar drei Absteiger geben …
Spengemann: "Es wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, der Aufsteiger Regensburg Phoenix. Aber das glaube ich nicht. Das wäre mir jetzt zu einfach. Tatsächlich werden wir einen sehr, sehr knappen Abstiegskampf erleben. Genauso, wie oben sehr knapp die Tickets für die Play-offs vergeben werden."
TAG24: Ist das der Grund, dass gefühlt alle noch einmal besonders investiert und zugelegt haben?
Spengemann: "Wir haben letztes Jahr gesehen, was da für ein großartiger GFL Bowl in Dresden auf die Beine gestellt wurde. Jedes Team will dahin! Volle Ränge, Dresden hat uns mit offenen Armen empfangen, das war beste Werbung für unseren Sport. Das wollen natürlich alle erleben. Und wenn du siehst, dass Potsdam letztes Jahr mit einem so guten Kader zu Recht Meister geworden ist, dann weißt du, wo die Messlatte liegt."
Titelfoto: Montage: Lutz Hentschel, IMAGO/Eibner