08.05.2026 06:37 Mega-Spielzeit startet! So denkt Football-Experte Spengemann über die neue GFL-Saison

Die GFL startet wohl in die spannendste Spielzeit jemals. Experte Carsten Spengemann verrät, warum das so ist.

Von Jens Maßlich

Dresden - Es wird die vielleicht stärkste Saison der German Football League (GFL) jemals. Am Samstag um 16 Uhr (Konferenz ab 15.25 Uhr/DF1) starten die Dresden Monarchs & Co. die Jagd nach dem Titel. Experte Carsten Spengemann (53) erklärt im exklusiven TAG24-Interview, wer Meister Potsdam Royals gefährlich werden kann und für wen es eher schwer werden könnte.

Football-Experte Carsten Spengemann (53) hat in der Vorbereitung genau hingesehen. © imago/eibner TAG24: Warum wird das die spannendste Saison seit Jahren? Spengemann: "Weil sich die GFL weiterentwickelt hat. Die Leistungsdichte ist enorm nach oben gegangen. Die Teams haben einige Rückkehrer, die den europäischen Football mal ausprobiert haben, den es jetzt aber gar nicht mehr gibt. Jetzt sind viele Nationalspieler in ihren Ausbildungsvereinen zurück. Und das bedeutet, wir haben von Nord bis Süd tatsächlich eine Leistungsdichte, die sich im Vergleich zu den letzten Jahren echt gemacht hat. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass wir Woche für Woche, 16 Wochen lang, richtig guten Football sehen werden." TAG24: Wer hat in der Offseason den besten Job gemacht? HSV - Hamburger SV HSV-Blog: Rothosen sollen jungen Dänen im Visier haben Spengemann: "Signings sind immer so Sachen auf dem Papier. Da sind tolle Leute gekommen, die Liste ist so unendlich lang, dass ich da jetzt auch gar keinen hervorheben will. Weil die müssen sich alle erst mal beweisen, aber auf dem Papier ist es für jedes Team eine massive Steigerung dessen, was sie zu leisten imstande sind. Jetzt gucken wir mal Woche eins, Woche zwei, was dann wirklich dahintersteckt."