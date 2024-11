Gewalteskalation im Stadion: Polizisten prügeln wie wild auf Fans ein

Zwei Videos auf X zeugen von der Gewalt-Eskalation während des Spiels. © Bildmontage: Screenshot/X/BarstoolTate, JohnPhilips

Während der Begegnung im Everbank-Stadium in Jacksonville prügelten zwei Polizisten wie wild auf Fans ein. Ein Anhänger geriet ebenfalls in einen heftigen Konflikt mit den Ordnungshütern und trug am Ende eine blutige Wunde am Auge davon.

Videos im Internet zeugen von den unschönen Szenen, die sich am Samstag am Rande der Partie in Florida abgespielt haben.

Zunächst machte eine Aufnahme die Runde, die zeigt, wie zwei Beamte auf zwei Fans brutal einschlagen. Ein älterer Mann mit grauem Haar ringt erst mit einem Polizisten, ehe dieser wie von Sinnen mit seiner rechten Faust auf den Anhänger einschlägt.

Verstörend auch: Viele Zuschauer stehen daneben und greifen nicht ein, nehmen die Szenen mit ihren Handys auf.

Daneben knöpft sich ein weiterer Cop einen anderen Fan vor, schlägt auf den am Boden liegenden Mann ein. Eine Frau in einem blauen Kleid schreit immer wieder: "Nein, nein". Eine andere Frauenstimme ist zu hören: "Warum schlägst Du ihn?"